Consigli Fantacalcio/ Formazioni Serie A: quali giocatori schierare oggi? (30^ giornata)

Consigli Fantacalcio, Andrea Belotti (LaPresse)

CONSIGLI FANTACALCIO, FORMAZIONI SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE (30^ GIORNATA) - Altro giro di Serie A e di Fantacalcio, che tornano entrambi protagonisti dopo la sosta del massimo campionato. Sabato 1 aprile 2017 scatta la giornata numero 30 della Serie A 2016-2017 con due anticipi: Sassuolo-Lazio alle ore 18:00 e Roma-Empoli alle ore 20:45, mentre domenica 2 aprile si giocano Torino-Udinese (12:30), poi Chievo-Crotone, Fiorentina-Bologna, Genoa-Atalanta, Palermo-Cagliari e Pescara-Milan (tutte alle 15:00), il big-match Napoli-Juventus (20:45) e infine bisognerà aspettare lunedì sera per Inter-Sampdoria (20:45). Di seguito i consigli per il turno di Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO LAZIO - Simone Inzaghi deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione in difesa, di conseguenza in casa Lazio il giocatore che consigliamo è il bomber Ciro Immobile, che ha segnato anche con la Nazionale e dunque torna con grande fiducia ad indossare la maglia biancoceleste e non corre alcun rischio di finire in panchina. In casa Sassuolo citiamo invece Domenico Berardi: la stagione del nero verde è stata a dir poco difficile, ma adesso è tornato in forma e la speranza dei suoi Fanta-allenatori è che possa regalarci almeno un grande finale di campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO ROMA EMPOLI - In teoria la partita più squilibrata dell’intera giornata: la Roma gioca in casa contro la squadra che ha il peggiore attacco del campionato, di conseguenza se avete in rosa Wojciech Szczesny o qualche difensore della Roma, è inevitabile dire che andranno schierati. Attenzione invece in attacco, perché potrebbe esserci turnover in vista del derby di Coppa Italia: il più sicuro del posto è Edin Dzeko, di conseguenza il bomber bosniaco si conquista una inevitabile citazione. In casa Empoli è più dura indicare giocatori, ma il talento di Omar El Kaddouri potrebbe regalare emozioni e magari qualche bonus.

TORINO UDINESE - Due nomi di spicco in casa Torino: naturalmente il capocannoniere Andrea Belotti, per il quale non servono spiegazioni, ma anche Daniele Baselli, perché per un centrocampista mettere a referto cinque gol è un dato molto interessante e perché ha ritrovato la via della rete proprio prima della sosta, contro l’Inter. Si affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, dunque sperando che pensino soprattutto a divertirsi e divertirci, ecco che puntiamo molto anche su Duvan Zapata, che sosterrà il peso dell’attacco dell’Udinese dal momento che Cyril Thereau è alle prese con un affaticamento muscolare.

CHIEVO CROTONE - Il Chievo è squadra abbastanza solida e gioca in casa contro il Crotone, che è penultimo e ha pure il penultimo attacco del campionato: fiducia dunque al pacchetto di retroguardia dei gialloblù, a partire dal portiere Stefano Sorrentino. D’altro canto è pure vero che la partita del Bengodi è importante soprattutto del Crotone, che farà di tutto per assistere al meglio Diego Falcinelli, terminale dell’attacco calabrese dai cui gol dipendono le residue speranze di salvezza della squadra di Davide Nicola.

FIORENTINA BOLOGNA - Il nome più caldo è inevitabilmente quello di Nikola Kalinic, che ha risolto le ultime due partite giocate della Fiorentina con altrettanti gol in extremis, ma è pure vero che in queste partite la squadra di Paulo Sousa non ha preso gol, dunque si può fare un pensierino anche ai difensori della Fiorentina, che dovranno temere però due giocatori in particolare. Il primo è Blerim Dzemaili, il centrocampista goleador a sorpresa del Bologna in questo campionato; il secondo è Simone Verdi, che dopo l’infortunio è tornato protagonista tanto che martedì ha pure debuttato con la maglia della Nazionale nella vittoriosa amichevole contro l’Olanda.

GENOA ATALANTA - Il primo nome è naturalmente quello di Alejandro Gomez, perché il Papu è l’uomo copertina della splendida stagione dell’Atalanta e dopo Natale si è messo pure a segnare con ottimi ritmi. In ogni reparto però con i nerazzurri si casca bene: da Caldara a Conti, da Kessiè a Freuler giusto per fare qualche nome, chi li ha deve dare fiducia agli uomini di spicco di questa Atalanta da record. Molti invece a gennaio si saranno buttati su Giovanni Simeone, ma il ‘Cholito’ dopo un fantastico inizio di stagione si è bloccato: sarà la volta buona per tornare al gol, magari spinto dal tifo sempre caldissimo di Marassi?

PALERMO CAGLIARI - Nelle rose di Palermo e Cagliari spiccano inevitabilmente i nomi di Ilija Nestorovski e Marco Borriello, senza dubbio gli attaccanti di riferimento di rosanero e rossoblù. Si può dunque puntare su di loro: Nestorovski perché il Palermo dovrà fare di tutto per vincere e dunque cercherà molto il proprio centravanti, Borriello invece perché il Cagliari potrebbe sfruttare gli spazi che inevitabilmente concederanno i siciliani, che saranno tutti protesi a cercare il tanto sospirato successo.

PESCARA MILAN - Il Pescara sta vivendo una stagione pessima, Gianluca Caprari è il nome che ha dato maggiori soddisfazioni a chi l’ha scelto al Fantacalcio e si può provare a puntare su di lui anche oggi. Però, dal momento che gli abruzzesi hanno la peggiore difesa del campionato, ecco che le citazioni sono d’obbligo soprattutto per i giocatori d’attacco del Milan. Parliamo in particolare di Gerard Deulofeu, rinfrancato dal positivo ritorno con la Nazionale spagnola dopo una lunga assenza, mentre la partita sarà speciale soprattutto per il grande ex Gianluca Lapadula, che però è in ballottaggio con Carlos Bacca per il posto di prima punta.

NAPOLI JUVENTUS - Big-match di spicco al San Paolo, partita aperta ad ogni pronostico e dunque ad ogni possibile suggestione. Tanto per fare un nome (non) a caso: Gonzalo Higuain sarà esaltato dal ritorno nel suo vecchio stadio o ne sentirà suggestione? Per evitare il dubbio, potrebbe essere meglio puntare su Dybala. Nel Napoli nelle ultime settimane il giocatore in maggiore evidenza è stato senza dubbio Lorenzo Insigne, che tra l’altro da napoletano purosangue terrà in modo particolare alla sfida con la grande rivale bianconera. Se credete in un match spettacolare, evitate le difese; se invece pensate a una sfida molto tattica fra Sarri e Allegri, ecco che i difensori potrebbero darvi più gioie degli attaccanti.

INTER SAMPDORIA - Nelle ultime settimane molti giocatori nerazzurri hanno dato soddisfazioni ai propri tifosi: citiamo in particolare D’Ambrosio che per la prima volta ha conquistato la Nazionale, Gagliardini e Kondogbia se credete nei mediani (che ultimamente hanno pure trovato il gol), Banega che però è come al solito in ballottaggio con Joao Mario e naturalmente il capitano e grande ex Mauro Icardi. A proposito di ex: partirà dalla panchina, ma il gol in Nazionale avrà certamente un effetto benefico su Eder. In casa Sampdoria c'è qualche problema in attacco, che però rende Fabio Quagliarella un punto di riferimento sicuro: tra i blucerchiati dunque i nostri riflettori saranno puntati tutti su di lui.

© Riproduzione Riservata.