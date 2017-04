Diretta / Busto Arsizio Casalmaggiore: info streaming video e tv, risultato (Semifinale Cev Cup 2017, oggi)

Diretta Busto Arsizio Casalmaggiore Cev Cup (LaPresse)

DIRETTA UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO-POMì CASALMAGGIORE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE CEV CUP 2017, OGGI) – Busto Arsizio Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Anderson e Bosenko, è la partita di volley femminile, attesa semifinale di ritorno della Cev Cup 2017, in programma per oggi 1 aprile alle ore 20.30 al PalaYamamay. Secondo atto del derby tutto italiano per un posto nella tanto attesa finalissima del secondo torneo continentale per club: farfalle e rosanero sono quindi attese in campo in casa della formazione di Mencarelli, dopo che il match di andata aveva vito proprio le bustocche al netto successo per 3-0. Secondo i calcoli quindi a Busto Arsizio basterebbero appena 2 set per conquistare la finale ma le cremonesi non sono affatto da sottovalutare, specialmente se si considera per le farfalle una certa incostanza di risultati pagata nell’ultimo periodo sia in campionato che in coppa.

Come detto la partita di andata al PalaRadi aveva visto la splendida vittoria di Busto Arsizio per 3-0, risuolato certamente non così pronosticato alla vigilia del match: eppure l’avvio della partita aveva visto la Pomì andare violentemente in attacco, con tre ace di fila. Busto in effetti trova il vantaggio con fatica solo sul 20-20 nel primo set e la vittoria per 25-22 del primo parziale esalta le bustocche e deprime le rosanero, al di sotto delle aspettative anche nel secondo set. La partita però sembra infine riaprirsi al terzo parziale: benché le farfalle siano partite benissimo, Casalmaggiore pare riprendersi gradualmente anche se con le lentezza, come già visto tante volte in questo momento. Il recupero non basta e anche il terzo parziale si chiude per Busto per 29-27: per le ragazze di Mencarelli pagano pazienza e tranquillità in campo, fattori non così visibili negli ultimi tempi, contro il rendimento ondivago che spesso in questa stagione è costato alla formazione di Caprara tanti successi annunciati.

Salvo variazioni di palinsesto ricordiamo che la patita tra Busto Arsizio e Casalmaggiore sarà visibile in diretta tv sul Sportitalia, canale presente al numero 60 del digitale terreste e anche al numero 225 del bouquet satellitare di Sky, la cui visione però sarà disponibile solo agli abbonati alla tv pay-per-view. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita, salvo variazioni dell’ultimo minuto, disponibile sul portale ufficiale www.sportitalia.it a cui sarà necessario iscriversi per accedere a servizio. Consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale della competizione, al portale www.cev.lu, oltre che ai profili sociale delle due squadre su Facebook (@uybavolley e @vbcpomicasalmaggiore) e su Twitter (@UYBAvolley, e @pomiVBC)

© Riproduzione Riservata.