Diretta/ Fenerbahce Istanbul Trento: info streaming video e tv, risultato live (Semifinale Cev Cup 2017, oggi)

DIRETTA FENERBAHCE ISTANBUL DIATEC TRENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (SEMIFINALE CEV CUP 2017, OGGI)- Fenerbahce Istanbul Trento, diretta dagli arbitri Parshyn e Penkov, è la partita di ritorno valida per la semifinale della Cev Cup 2017 di volley maschile, in programma oggi 1 aprile alle ore 18.00 al Burhan Felek Voleybol Salonu. La formazione di Lorenzetti, approda oggi in terra turca per strappare un pass per la tanto attesa finalissima del secondo torneo del continente, forte del recente 3-0 conseguito tra le mura di casa all’andata. Facendo i conti quindi pare che ai gialloblu bastino appena due set per diventare la prima finalista dell’edizione 2016-2017: l’altra verrà decisa tra qualche ora in Germania tra Rehinmain e Tours, con i padroni di casa favoriti.

Complice un PalaTrento sempre molto caldo, all’andata a Trento è bastata appena un oretta e un quarto per battere per 3-0 il Fenerbahce Istanbul: il doppio impegno tra Europa e semifinale playoff scudetto pare non aver minimamente intaccato la prestazione della formazione di Lorenzetti, vista in forma smagliante e anzi rinvigorita dal duplice obbiettivo. La prova di Trento è stata senza alcuna pecca perlomeno nei primi due parziali, chiusi per 25-16 e 25-12 con ottimi numeri sia in attacco che alla battuta, dove nel complesso i trentini hanno realizzato 9 ace e 12 errori: proprio il servizio è stato il grande discriminante nella prima parte dell’incontro con i turchi del Fenerbahce.

Nonostante il bel risultato ottenuto in casa questa sera Trento non dovrà cadere nel tranello di considerarsi già in finale: al PalaTrento l’Istanbul ha pagato cara la giornata no del suo regista Keskin, che di certo non si farà sorprendere due volte, specialmente di fronte al pubblico amico.

Stesse motivazioni anche per i due giocatori da palla alta Toy e Sket che hanno realizzato all’andata percentuali terribili, rispettivamente fissate a 19% e 23% e che vorranno quindi rifarsi e strappare all’ultimo un pass alla finalissima della Cev Cup 2017. A livello statistico comunque l’impresa turca pare poco probabile: nel match di andata infatti i numeri hanno premiato solo giocatori di Trento e specialmente il capitano Filippo Lanza, votato come Best Player (16 punti e 10 Break point), Best Spiker (11) e Best Server (4 ace).

Ricordiamo infine che la partita tra Fenerbahce Istanbul e Trento, il cui fischio d’inizio è atteso alle ore 18.00 secondo il fuso orario italiano non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita. Consigliamo pertanto di collegarsi al portale ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sull’andamento del match , oltre che sui profili social della società gialloblu su Facebook (@trentinovolleysrl) e su Twitter (@trentinovolley).

