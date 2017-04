Diretta/ Roma Empoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca

Diretta Roma Empoli Foto LaPresse

DIRETTA ROMA EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 1 APRILE) - Roma Empoli, diretta dall'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, sabato 1 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà la seconda sfida da disputarsi in anticipo nel programma dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Riparte per i giallorossi la rincorsa ai vari obiettivi stagionali, in una settimana delicatissima. La Juventus è infatti sempre lontana otto punti in vetta alla classifica, ma sarà impegnata nella difficile trasferta di Napoli.

E' una delle ultime occasioni per i giallorossi per veder ridotta la distanza dal primato e sognare ancora lo Scudetto, ma il martedì successivo la squadra di Spalletti dovrà tentare la grande rimonta nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. All'andata i biancocelesti sono tornati a vincere il derby dopo tre anni e mezzo di attesa con un secco due a zero, ed i giallorossi dovranno dunque cercare di fare bottino pieno contro i toscani senza farsi distrarre dai compiti futuri.

L'Empoli dalla sua arriva a giocare all'Olimpico in serie nera, dopo aver raccolto solamente un punto nelle ultime otto partite disputate in campionato. Particolarmente pesante la situazione per gli azzurri che pure mantengono ben sette punti di vantaggio sul terzultimo posto, grazie al rendimento disastroso delel squadre che attualmente occupano la zona retrocessione. Agli azzurri servirà una scossa, anche se ventidue punti in ventinove giornate fin qui disputate in campionato non sono certo un bottino lusinghiero, a prescindere da quello che sarà il risultato stagionale finale.

Dopo la tripla sconfitta contro Lazio, Napoli e Lione che ha rimesso in discussione gli obiettivi stagionali, la Roma ha vinto contro Palermo, contro i francesi nel match di ritorno di Europa League e contro il Sassuolo in campionato prima della sosta. Tre successi che non hanno però spostato di molto gli equilibri, considerando soprattutto che il due a uno casalingo ai transalpini non ha permesso ai giallorossi di passare il turno in Europa. La Roma affronterà comunque i toscani in trend positivo, mentre le ultime tre sconfitte consecutive in Serie A contro Genoa, Chievo e Napoli sono state solo il culmine di una serie nera che ha visto l'Empoli ottenere solo un punto nelle ultime otto giornate di campionato. Dopo le vittorie casalinghe contro Palermo ed Udinese ed il pari di Genova contro la Sampdoria la squadra di Martusciello sembrava aver messo il sigillo sulla salvezza, ma ha finito col sedersi, senza dare ancora il colpo di grazia a una classifica mai così invitante da quando ci sono i tre punti per chi deve conquistare la permanenza in Serie A.

L'anno scorso, il 17 ottobre 2015, la Roma ha agevolmente battuto l'Empoli in casa, un tre a uno firmato da Pjanic, De Rossi e Salah, con i toscani capaci solo di accorciare le distanze sullo zero a tre con Buchel. Al 31 gennaio 2015 risale invece l'ultimo pareggio all'Olimpico dei toscani, che si portarono in vantaggio su rigore con Maccarone prima di subire nel secondo tempo il gol del pari di Maicon. In Serie A l'Empoli non ha mai vinto in casa della Roma, mentre nel match d'andata disputato lo scorso 30 ottobre la formazione azzurra ha bloccato la squadra di Spalletti sullo zero a zero.

Per tradizione casalinga contro l'Empoli e per i quarantatré punti che separano le due formazioni in classifica, i bookmaker non possono che considerare la Roma favorita in maniera schiacciante, con William Hill che propone a 1.20 la quota per il successo interno giallorosso, mentre Paddy Power moltiplica per 7.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Snai che porta a 17.00 la quota relativa a quello che sarebbe il primo successo della storia dell'Empoli in casa della Roma. Diretta tv su Sky sui canali 106 (Sky Sport Mix HD), 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) e su Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD per Roma Empoli, sabato 1 aprile 2017 alle ore 20.45. Diretta streaming video via internet sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.





