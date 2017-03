Fiorentina Lazio Primavera/ Diretta streaming video raiplay.it, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fiorentina Lazio Primavera (LAPRESSE)

DIRETTA FIORENTINA-LAZIO PRIMAVERA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, 22^GIORNATA GIRONE A) - Fiorentina-Lazio è il big match della 22^giornata del campionato Primavera, relativamente al girone A. La partita si gioca sabato 1 aprile 2017 alle ore 14:45, e vede di fronte le prime due classificate del raggruppamento. A cinque giornate dalla fine (compresa questa) la Lazio guarda tutti dall’alto dei suoi 49 punti, mentre la Fiorentina insegue a quota 42 e a braccetto con la Sampdoria, prima di Hellas Verona a 41 e Milan a 40.CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA FIORENTINA-LAZIO PRIMAVERA

Questa la zona calda in vista della postseason: al momento la Lazio è la grande favorita per accedere direttamente alla fase finale, mentre la Fiorentina si sta giocando la seconda posizione; ricordiamo che da regolamento, mentre le prime due di ogni girone passeranno alle Final 8 per l’assegnazione del titolo, terze quarte e le due migliori quinte dovranno disputare il turno di qualificazione da cui emergeranno due squadre, che andranno a completare il tabellone delle finali.

La Lazio ha quindi una buona occasione per chiudere il discorso Final 8, mentre la Fiorentina deve sperare che le inseguitrici perdano qualche punto per strada. Queste le altre sfide previste per la 22^giornata del girone A: sempre sabato 1 aprile alle ore 11:00 Latina-Brescia, SPAL-Napoli e Trapani-Perugia, alle 15:00 invece Cesena-Sampdoria, Spezia-Milan e Vicenza-Hellas Verona.

Vediamo di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio Primavera: per i baby viola allenati da Federico Guidi previsti il modulo 4-3-3 con Cerofolini in porta, difensori centrali Pinto e l’argentino Illanes, terzini Mosti a destra e Setola a sinistra. In cabina di regia il senegalese Abdou Diakhaté, uno dei giocatori più quotati della rosa, ai suoi fianchi lo statunitense Joshua Perez e l’ex Bari Castrovilli. Davanti il centravanti sloveno Mlakar supportato dagli esterni Trovato e Maganjic. Sempre indisponibile il centrocampista sloveno Valencic, che ha terminato anzitempo la stagione dopo la rottura del legamento crociato.

La Lazio di mister Andrea Bonatti dovrebbe rispondere con uno schieramento a specchio: tra i pali il lituano Adamonis, davanti a lui i centrali difensivi Petro e Miceli, a completare il pacchetto arretrato i terzini Spizzichino e Ceka. Chiavi del centrocampo affidate ad Abukar Mohamed, finlandese di origini somale, mentre le mezzali dovrebbero essere Bari e l’italo-nigeriano Folorunsho. Tridente con Lamine N’Diaye e Rezzi esterni e Alessandro Rossi in posizione centrale.

Le principali agenzie di scommesse non hanno pubblicato le quote per Fiorentina-Lazio Primavera, che si presenta in ogni caso come una partita equilibrata: i viola cercheranno di sfruttare il fattore campo e di riscattare l’eliminazione dall’ultimo Torneo di Viareggio, in cui sono usciti negli ottavi di finale per mano dei futuri campioni del Sassuolo, ma solo dopo i calci di rigore. La partita del campionato Primavera tra Fiorentina e Lazio sarà trasmessa in diretta tv sul canale RaiSport+HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky (5557 in alta definizione). Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA FIORENTINA-LAZIO PRIMAVERA

