Inter Cagliari Primavera/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Inter Cagliari Primavera (LAPRESSE)

DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, 22^GIORNATA GIRONE C) - Inter Cagliari è una delle partite in programma per la 22^giornata del campionato Primavera: appuntamento alle ore 13:00 di sabato 1 aprile 2017. Inter e Cagliari sono incluse nel girone C che prima di questo turno vede in testa proprio i nerazzurri di mister Stefano Vecchi, con 53 punti e un vantaggio di 3 lunghezze sull’Atalanta (50). Oggi le due formazioni nerazzurre accederebbero direttamente alle Final 8 per l’assegnazione dello scudetto, ma Roma (terza a 48 punti) e Virtus Entella (quarta a 45) non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

Ricordiamo che le terze, le quarte e le due migliori quinte dei tre gironi dovranno disputare un turno di qualificazione alle fasi finali, composto da quarti e semifinali da cui emergeranno due squadre. Inter-Cagliari è anche la riedizione dell’ottavo di finale al recente Torneo di Viareggio, poi vinto dal Sassuolo nella finale contro l’Empoli, in cui i nerazzurri hanno strapazzato i rossoblù vincendo per 4-0 (a segno Marco Carraro, due volte il croato Carlo Butic e il difensore di Guadalupe Andrew Gravillon). Dopo quell’ottima prestazione, l’Inter Primavera è incappata nel ‘tranello Sassuolo’: gli emiliani, poi finalisti e vincitori della coppa per la prima volte nella loro storia, hanno avuto la meglio nei quarti di finale ma solo dopo la lotteria dei calci di rigore, che li ha premiati in tutte le sfide ad eliminazione diretta compresa la finalissima contro l’Empoli.

Per l’Inter, così come per il Cagliari, è però tempo di archiviare l’esperienza viareggina per tornare a concentrarsi sul campionato. In particolare i nerazzurri, perché il Cagliari occupa una posizione di classifica più anonima nel girone C. I sardi si trovano al nono posto con 23 lunghezze, a meno 19 dalla zona playoff: una distanza incolmabile considerando i 15 punti ancora in palio. Passando alle probabili formazioni di Inter-Cagliari, i padroni di casa si disporranno in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Di Gregorio, a coordinare la difesa i centrali Lombardoni e Gravillon e sugli esterni i terzini Valletti e Cagnano. In mezzo al campo Carraro affiancato dalle mezzali Aqua e Danzo, davanti Buri favorito sul francese Belkheir per il ruolo di centravanti, mentre Axel Bakayoko e Bollini Frigerio si candidano per agire da esterni offensivi.

Nel Cagliari di mister Max Canzi attenzione in particolare al nord-coreano Kwan-Song Han, attaccante classe 1998 tesserato da qualche settimana e già in gol al Torneo di Viareggio; di lui si parla già un gran bene, lo stesso Massimo Rastelli ha azzardato un paragone con Marco Sau. Han dovrebbe partire titolare sulla fascia sinistra, nel 4-2-3-1 rossoblù che vedrà in porta Crosta, e nella linea difensiva l’ucraino Briukhov a destra, Manca a sinistra e in mezzo la copia formata dal portoghese Da Cunha Roberto e da Cadilo. Centrocampisti Taccori e Porcheddu, più avanzato Pennington e sulla destra Arras, mentre il riferimento avanzato dovrebbe essere Lorenzo Camba.

I bookmaker favoriscono nettamente l’Inter: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria nerazzurra abbassato a quota 1,14, mentre il segno 2 per il successo esterno del Cagliari s’impenna a 10,75. Alta anche la quota attribuita al segno X per il pareggio, che moltiplica per 6,75 la posta in gioco. La partita del campionato Primavera tra Inter e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video.

