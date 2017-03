Latina Cittadella / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Latina Cittadella, Foto LaPresse

DIRETTA LATINA CITTADELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 1 APRILE) - Latina Cittadella, diretta dal signor Martinelli di Roma, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del fitto programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida interessante tra i pontini che stanno rincorrendo una salvezza particolarmente difficile a causa delle note vicende societarie, ed i veneti che invece stanno dimostrando partita dopo partita di poter puntare seriamente ai play off.

I nerazzurri hanno vinto solamente due delle ultime diciotto partite disputate in campionato, pareggiando moltissimo, così come è accaduto anche nell'ultimo match interno contro la Pro Vercelli. La vera spada di damocle per i pontini è rappresentata però dalla penalizzazione che sanzionerà le irregolarità amministrative e il ritardo nel pagamento degli stipendi, che potrebbe sottrarre punti decisivi per la permanenza in Serie B. Dura a morire, la squadra di Vivarini fatica però anche tantissimo al momento di trovare il guizzo giusto per portare a casa l'intera posta alla fine delle partite.

Sicuramente il Cittadella non troverà un ambiente in vena di regali: contro lo Spezia in casa i granati sono tornati alla vittoria dopo tre giornate di digiuno, mantenendosi al sesto posti in classifica a braccetto con il Bari, appena riagganciato. Il Cittadella ha solo un punto di vantaggio rispetto alle squadre attualmente fuori dalla zona play off, ma in un campionato iniziato con un'esaltante fuga in testa alla classifica per i ragazzi di Venturato la partecipazione alla post season (sarebbe la seconda della loro storia) sarebbe il giusto premio per una formazione appena tornata in cadetteria dopo la promozione dalla Lega Pro.

Allo stadio Francioni di Latina scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Pinsoglio a difesa della pota, mentre lo spagnolo Garcia farà coppia con l'argentino Dellafiore al centro della difesa, con Coppolaro che giocherà sulla corsia laterale di destra e Bruscagin sulla corsia laterale di difesa a completare la linea a quattro della retroguardia. De Vitis, Rocca e Di Matteo giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo mancherà Corvia, espulso nel match contro la Pro Vercelli. L'attaccante centrale sarà il croato Marko Jordan, affiancato da Insigne e Buonaiuto.

Risponderà il Cittadella con Alfonso estremo difensore alle spalle dei due difensori centrali Pelagatti e Pascali, mentre Pedrelli sarà schierato in posizione di terzino destro e Benedetti in posizione di terzino sinistro. Pasa, Valzania e Bartolomei comporranno il terzetto di centrocampo, mentre il brasiliano Chiaretti sarà il trequartista ad ispirare il tandem offensivo composto dall'ivoriano Kouame (match winner nella sfida interna contro lo Spezia) e da Litteri.

4-3-3 confermato per il Latina di Vivarini, nessun cambio di modulo neanche per il Cittadella di Venturato che scenderà in campo con il consueto 4-3-1-2. Partita di difficile lettura per i nerazzurri che sono comunque una delle formazioni più difficili da battere, ma che sono stati nel contempo fermati dai tanti pareggi che non hanno consentito di giocare a cuore leggero le ultime partite, anche a causa della penalizzazione di un punto che ha riportato la squadra al terzultimo posto. ll Cittadella invece ha disputato un campionato con buona costanza, giocando spesso anche al di sopra delle aspettative per una neopromossa. L'obiettivo dei play off è ancora concreto anche se in trasferta i veneti non vincono dal 1 ottobre scorso, dal match giocato in casa del Trapani.

Quote in grande equilibrio: il Cittadella nelle ultime settimane non ha brillato, ma la formazione granata può guardare comunque dall'alto in basso gli avversari di turno, considerando la differenza di obiettivi. Eurobet quota 2.60 l'affermazione interna dei pontini, considerati comunque favoriti, mentre Eurobet moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio, stessa quota proposta per il successo esterno della squadra di Venturato. Latina Cittadella, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati Sky sul canale 259 (Sky Calcio 9) mentre la diretta streaming video via internet sarà garantita con un collegamento sul sito skygo.sky.it.

