Livorno Lupa Roma/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA LIVORNO LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Livorno Lupa Roma sarà diretta dall’arbitro Pasquale Boggi della sezione di Salerno, assistito dai guardalinee Federico Polo-Grillo di Pordenone e Gianluca Sartori di Padova. Il Livorno, terzo in classifica nel girone A di Lega Pro, nella 32esima giornata di campionato ospiterà fra le mura amiche dello stadio Armando Picchi la pericolante Lupa Roma. Appuntamento alle ore 14:30 di sabato 1 aprile 2017. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Per i toscani è un'occasione per mantenersi a contatto con le prime della classe e dimostrare che in casa può giocarsela contro chiunque. I labronici sono reduci da due vittorie consecutive, ma molto probabilmente hanno detto addio alla promozione diretta, visto che distano dieci punti dal primo posto occupato dall'Alessandria. Ora l'obiettivo diventa conquistare la miglior posizione possibile in vista dei playoff di fine stagione, che potrebbero garantire l'ingresso in Serie B dalla porta secondaria. La Lupa Roma vive una situazione di classifica completamente diversa. La squadra laziale è al penultimo posto della graduatoria, in lotta per un posto nei playout. I capitolini nell'ultimo turno hanno strappato un pareggio in casa della Pro Piacenza, riuscendo ad allontanare di una lunghezza l'ultimo posto, che condanna alla retrocessione diretta in Serie D senza passare dagli spareggi.

Il Livorno arriva a questo match con tutta la rosa a disposizione, ma dovrà stare attento visto che ci sono diversi calciatori diffidati. L'elenco comprende le punte Piergiuseppe Maritato e Murilo, il difensore centrale Lorenzo Gonnelli e il centrocampista Alessandro Marchi. Il tecnico Claudio Foscarini utilizzerà il modulo di base 3-5-2, che ha regalato diverse soddisfazioni nelle ultime uscite grazie alla sua flessibilità tattica. Il portiere sarà Mazzoni, davanti a lui i tre difensori Benassi, Borghese e Gasbarro. Sulle fasce previsti Galli e Franco, mentre i tre centrocampisti centrali saranno Valiani, Luci e Venitucci. A completare la formazione titolare i due attaccanti centrali Murilo e Maritato.

La Lupa Roma non avrà per la terza gara consecutiva il difensore Claudio Cafiero, squalificato per tre turni dal giudice sportivo, ma potrà contare sul resto della rosa. I calciatori nell'elenco dei diffidati invece sono i centrocampisti Giovanni La Camera e Matteo Cavagna, il difensore centrale Abel Gigli e il terzino sinistro Alessandro Celli. La formazione verrà schierata da mister David Di Michele con il modulo 4-3-1-2: in porta Brunelli, in difesa da destra a sinistra Antonelli, Baldassin, Sfanò e Celli, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Garufi, La Camera e Corvesi. Il trio d'attacco vedrà in azione D'Agostino alle spalle di Fofana e Mastropietro.

Sulla carta dovrebbe trattarsi un match a senso unico, vista la differenza di qualità e la distanza in classifica fra le due squadre. Il Livorno proverà a mettere pressione agli avversari dai primi minuti, non lasciandoli respirare e costringendoli nella loro metà campo. La Lupa Roma, per conquistare almeno un punto su un campo molto difficile, non dovrà farsi schiacciare ma provare a ripartire in contropiede sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Le quote dell'agenzia di scommesse Intralot vedono favorito il Livorno con la quota di 1.50 per il segno 1; il pareggio (segno X) paga 3.80 mentre la vittoria esterna della Lupa Roma (segno 2) corrisponde a quota 6.50.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Livorno Lupa Roma sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

