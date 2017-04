MIAMI OPEN 2017/ Diretta Konta Wozniacki: streaming video Supertennis.tv, orario della finale (Tennis)

Diretta Miami Open, 2017, Carolina Wozniacki, 26 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA KONTA WOZNIACKI: STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO DELLA FINALE (TENNIS MIAMI OPEN 2017) – Diretta Konta Wozniacki: alle ore 19 italiane di sabato va in scena la finale femminile del Miami Open 2017. Trovare Caroline Wozniacki è una piacevole sorpresa: la danese non partiva certo con i favori del pronostico, lo dice anche lo storico del torneo nel quale la Wozniacki non compare mai nell’ultimo atto. La giocatrice danese tuttavia si è meritata questa finale: due giorni fa nel match contro Karolina Pliskova non partiva favorita e ha perso un primo set durato più di un’ora e che ha avuto la possibilità per chiudere.

Tornata in campo si è presa il match di forza e carattere, lasciando appena due game alla malcapitata ceca che sognava un altro titolo di prestigio; adesso la Wozniacki parte favorita, perché stiamo pur sempre parlando di una giocatrice che è stata la numero 1 del ranking Wta (anche se ha il primato negativo di esserlo stata senza aver mai vinto uno Slam) e in carriera ha 25 titoli. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS LA FINALE FEMMINILE DEL MIAMI OPEN 2017

Dovesse ottenere quello di Miami, la Wozniacki continuerebbe una striscia che la vede vincere almeno un trofeo Wta dal 2008 (quando irruppe sulla scena prendendosi tre titoli, tra cui New Haven e Tokyo) e questo la dice lunga su una giocatrice che in carriera non è mai riuscita a costruire un colpo che potesse elevarla dal rango di ottima giocatrice a quello di tennista che sa vincere le partite che contano davvero.

Johanna Konta rappresenta al meglio le nuove leve del tennis: britannica di passaporto dal 2012 ma nata in Australia, ha quasi 26 anni (li compirà a maggio) ed è emersa tardi rispetto a certe coetanee (per esempio Halep e Pavlyuchenkova) che si sono affermate prima. In poco tempo tuttavia è riuscita a costruirsi una solida reputazione: chiudendo il 2016 come numero 10 del ranking Wta, è diventata la prima britannica a centrare l’impresa dai tempi di Jo Durie, e nel frattempo erano passati 33 anni.

Lo scorso luglio a Stanford aveva battuto Venus Williams in finale, prendendosi il primo titolo da professionista; si è ripetuta ieri schiantando la ex numero 1 del mondo per quella che è la seconda finale di un Premier Mandatory (l’altra a Pechino, ottobre 2016) e nel frattempo ha anche vinto il titolo a Sydney, nella sua città natale e nello stesso Paese in cui aveva giocato la prima semifinale Slam (quest’anno invece si è fermata ai quarti).

Potrebbe ora seguire le orme di Angelique Kerber, l’attuale numero 1 del ranking Wta che ha dovuto aspettare di aver superato i 25 anni per esplodere definitivamente sul circuito. Tra Konta e Wozniacki c’è un solo precedente, ed è di poche settimane fa: nel terzo turno degli Australian Open la britannica si è imposta per 6-3 6-1. Difficile ipotizzare chi possa vincere il titolo del Miami Open 2017: si parte forse alla pari, e in ogni caso ci aspettiamo davvero una bella partita.

La diretta tv della finale femminile del Miami Open 2017 è su SuperTennis: appuntamento perciò in chiaro per tutti, con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video accedendo al sito www.supertennis.tv. Naturalmente si potranno consultare anche gli account ufficiali, su Twitter, del circuito Wta (@WTA) e del torneo (@miamiopen).

