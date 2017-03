Modena Forlì/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Modena Forlì (LAPRESSE)

DIRETTA MODENA-FORLI’: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Modena Forlì sarà diretta dall’arbitro Diego Provesi della sezione di Treviglio, assistito dai guardalinee Antonio Spensieri di Genova e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Fra le gare da non perdere nel prossimo weekend di Lega Pro, che vedrà lo svolgimento della 32esima giornata, c'è senza dubbio il derby emiliano-romagnolo fra il Modena e il Forlì, che si affrontano sabato 1° aprile alle ore 14.30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Oltre ad essere un derby, una gara sempre particolare e che esula dal normale contesto, sarà una gara sentita vista la condizione di classifica delle due compagini. Sia i canarini che i romagnoli sono in lotta per evitare i playout e conquistare la salvezza diretta alla fine della regular season. Al momento il Modena può vantare un punto di vantaggio rispetto agli avversari, e nell'ultimo turno è tornato alla vittoria, imponendosi con un gol di vantaggio in casa dell'Albinoleffe.

Il Forlì non vince da oltre un mese, avendo raccolto solo due punti con due pareggi e due sconfitte. A causa degli ultimi risultati sfavorevoli la squadra è calata nella graduatoria e al momento si trova al sedicesimo posto. Se la posizione di classifica non dovesse migliorare da qui alla fine la squadra sarebbe costretta a disputare gli spareggi per evitare di abbandonare la terza serie calcistica italiana per importanza.

Il Modena arriva a questa gara chiave estremamente incerottato, avendo addirittura tre uomini a riempire l'infermeria. Il centrocampista Wilfried Osuji ha rimediato una botta e potrebbe non riucire a recuperare, mentre erano già in preventivo le assenze dei lungodegenti Simone Laner e Simone Aldrovandi. Non si sono calciatori squalificati, ma Angelo Nolè, Adama Diakite e Abou Diop dovranno stare attenti a non farsi ammonire, in quanto presenziano nell'elenco dei diffidati. La formazione scelta da mister Ezio Capuano, utilizzerà come schieramento il modulo 3-4-3. In porta giocherà Manfredini, aiutato dai difensori Milesi, Ambrosini e Fautario.

Acentrocampo i due esterni saranno Calapai e Popescu, i due interni Schiavi e Remedi. In attacco giocheranno gli esterni Basso e Nolè e a la punta centrale Diop. Il Forlì recupera Adobati, che ha scontato un turno di squalifica, e può utilizzare tutti i calciatori della rosa. Un'ottima notizia per il tecnico Massimo Gadda, che schiererà la squadra con il modulo 4-3-3. Il portiere sarà Turrin e con lui ci saranno i difensori Adobati, Vesi, Carini e Sereni. I tre centrocampisti saranno il capitano Capellupo e le mezzali Piccoli e Alimi, mentre in attacco ci sarà spazio per Tonelli, Bardelloni e Ponsat. Nella lista dei diffidati figurano Tommaso Tentoni, Nicola Capellini e Stefano Capellupo.

Come tutte le gare fra squadre che lottano per lo stesso obiettivo, anche quella fra Modena e Forlì si preannuncia una sfida tesa e dall'esito incerto. Il Modena proverà a mettere pressione fin dai primi minuti agli avversari, cercando di far valere il fattore casa, che spesso non ha avuto il peso specifico sperato nel corso della stagione. Il Forlì per tornare a fare punti non dovrà rinunciare ad attaccare quando dovesse averne la possibilità, impedendo agli avversari di schiacciare la squadra nella propria metà campo.

Capitolo quote: secondo Intralot il Modena è favorito a quota 2, meno probabili il pareggio a 3.15 e la vittoria esterna del Forlì a 3.75. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Modena Forlì sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

