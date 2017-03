Novara Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Ternana: Masi in azione nella partita di andata (Foto LaPresse)

DIRETTA NOVARA TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 33^ GIORNATA) - Novara Ternana sarà diretta dall'arbitro Niccolò Baroni; si gioca per la 33esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, squadre in campo alle ore 15 di sabato 1 aprile. Roberto Boscaglia e i suoi ragazzi vogliono dare continuità ad un buon momento: dopo due ottimi pareggi ottenuti in campi complicati come Avellino e Bari, la formazione piemontese non vuole commettere alcun errore.

Ternana che invece viaggia a mille dopo l'ultimo successo contro l'Avellino. La gara contro gli irpini ha dimostrato che gli umbri non sono affatto spacciati e anzi hanno tutte le carte in regola per giocarsi la salvezza da qui alla fine della stagione. I ragazzi di Fabio Liverani hanno giocato un'ottima prestazione e la gara di Novara potrebbe essere il definitivo trampolino di lancio per una squadra che non ha per nulla intenzione di mollare un solo centimetro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Una gara che potrà dire molto sulle reali ambizioni delle due formazioni che ora non possono commettere errori. Novara che scenderà in campo con il 3-5-2: la squadra di Boscaglia non può davvero commettere errori anche perché la sfida potrebbe segnare l'aggancio alla zona play-off. In porta ci sarà Da Costa mentre la difesa sarà composta da Lancini, Mantovani e Troest che stanno facendo molto bene. In mezzo al campo spazio per Casarini, Cinelli ed Orlandi con Chiosa e Kupisz ad agire da esterni di centrocampo. In avanti largo ad una coppia assai temibile con Sansone e Galabinov che dovranno far male alla Ternana.

La formazione umbra non vuole perdere punti che in questa fase sono fondamentali. Il modulo di mister Liverani sarà il 4-3-1-2. In porta giocherà Aresti mentre in difesa spazio a Germoni e Zanon terzini con Diakite e Meccariello al centro. In mezzo al campo ci saranno il capitano Ledesma con Di Noia e Petriccione. Il trequartista sarà Falletti, una furia nell'ultima gara contro l'Avellino. La coppia d'attacco sarà composta da Avenatti e Palombi, tornati al gol contro gli irpini. La squadra di casa basa gran parte del suo gioco sulla qualità degli esterni.

La rivelazione Chiosa e Kupisz stanno facendo molto bene e per far male ai rossoverdi servirà una ottima gara, Bene potrebbero fare anche Galabinov e Sansone, due che con gli spazi a disposizione possono essere micidiali contro una Ternana che comunque in questo campionato ha concesso molto. In difesa il trio sembra essere molto solido e robusto, dunque la formazione piemontese può portare a casa punti. Così come la Ternana che comunque ha giocato una ottima gara contro l'Avellino.

Avenatti è apparso letale sotto porta, ma ancor più terribile per i campani è stato Falletti. Il folletto dell'Uruguay è stato fondamentale e perciò c'è da attendersi una conferma nella trasferta del Piola. Bene finalmente anche due veterani come Diakite e Ledesma, attesi da tempo ai livelli che possono garantire in un campionato come la B dopo anni trascorsi a militare in massima serie.

La partita sarà molto intrigante anche per gli amanti delle scommesse; infatti si potrà puntare su diversi esiti per la sfida del Piola. Il segno 1 per la vittoria del Novara viene quotato da Bwin a 1.65, mentre il pareggio (segno X) a 3.50. Sembra più difficile il colpo esterno della Ternana, quotato a 5.25 (ovviamente segno 2).

Il tecnico del Novara, Boscaglia, si è detto soddisfatto del rendimento della sua squadra ma si attende qualcosa in più in questo finale di stagione. I piemontesi possono far bene anche per quanto dimostrato finora. Grande gioia per Liverani che dopo la vittoria per 4-1 con l'Avellino ha ammesso di vedere la salvezza come traguardo possibile. A detta dell'ex tecnico del Genoa serve però continuità, un elemento fondamentale per raggiungere un importante obbiettivo come la salvezza. Dunque Ternana chiamata ad un miracolo contro un Novara lanciato verso la zona play-off. Al Piola sarà una sfida molto incandescente.

Novara Ternana sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, come tutta la Serie B: la partita del Piola viene trasmessa su Sky Calcio 8, con la possibilità di avvalersi della diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Non va dimenticato poi che su Sky Sport 1 va in onda Diretta Gol Serie B, con i gol e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

