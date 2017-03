Olbia Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia Viterbese, Foto LaPresse

DIRETTA OLBIA VITERBESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Olbia-Viterbese, che sarà diretta dall'arbitro Fabio Natilla, è valida per la trentaduesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: si gioca alle ore 14:30 di domenica 2 aprile. L'Olbia sta vivendo probabilmente il peggior momento della propria stagione visto che la vittoria non arriva dallo scorso 22 gennaio: da allora sono arrivate otto sconfitte e un pareggio. Uno score pessimo, che ha fatto precipitare la squadra in zona playout.

L'obiettivo è invertire la rotta prima che sia troppo tardi, ma la squadra sembra francamente rassegnata a disputare gli spareggi per non retrocedere. L'ultima sconfitta, un pesante 5-0 contro il Tuttocuoio, potrebbe essere stata la mazzata definitiva, anche se un risultato positivo potrebbe riaccendere la fiammella dell'entusiasmo. La Viterbese, che non stava viaggiando a ritmi incalzanti, è tornata a vincere nel turno precedente, imponendosi con un netto 2-0 contro la Lucchese Libertas. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Ora la squadra laziale ha distanziato proprio i toscani di quattro punti, ponendosi in posizione di vantaggio per l'approdo i playoff, risultato che sarebbe assicurato se i giallo-blu mantenessero questa posizione in graduatoria fino alla fine. L'Olbia si presenterà a questa gara molto importante per il futuro senza l'elemento cardine della squadra, ovvero il trequartista Andrea Cossu, che dovrà scontare un altro turno di squalifica imposto dal giudice sportivo. Non ci saranno altri assente fra le fila dei sardi, ma l'elenco dei diffidati presenta il nome della punta centrale Daniel Zinon Kouko, che non potrà avere a proprio carico un altro cartellino giallo.

Dunque il tecnico Simone Tiribocchi proporrà per questo sabato il modulo 4-4-2 con il portiere Ricci, i difensori Pinna, Dametto, Iotti e Cotali, i centrocampisti Muroni, Pisano, Geroni e Piredda e le due punte centrali Ragatzu e Capello, i due migliori realizzatori rispettivamente con sette e otto reti siglate nel campionato attualmente in corso.

Per quanto riguarda la Viterbese Castrense, l'unica assenza sarà quella del difensore centrale Emilio Dierna, che ha rimediato il numero massimo di ammonizioni e dovrà passare un turno in tribuna. Tutti gli altri saranno presenti, ma Matias Cuffa, Andre Doninelli e Federico Pacciardi dovranno prestare attenzione a non farsi ammonire. Mister Rosolino Puccica utilizzerà il modulo di gioco 4-4-1-1, schierando fra i pali Iannarilli, in difesa Pandolfi, Miceli, Celiento e Pacciardi, a centrocampo Falcone, Cuffa, Doninelli e Varutti e in attacco Neglia e Jallow.

Sarà interessante capire quale delle due squadre vorrà mantenere il controllo dei ritmi di gioco. La logica indicherebbe la Viterbese, anche se le motivazioni dell'Olbia nel cercare un risultato positivo potrebbero fare la differenza in questo contesto specifico. La Viterbese Castrense dal canto suo cercherà soprattutto di far scatenare in velocità il centravanti gambiano Jallow, che in più di un'occasione ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più rapidi di tutto il campionato di Lega Pro.

Uno sguardo alle principali quote stilate dalle agenzie di scommesse per questa partita: abbiamo scelto Intralot che vede favoriti i sardi con una quota di 2.60 sul segno 1, mentre la vittoria esterna della Viterbese si trova a quota 2.65 e il pareggio finale, contraddistinto dal segno X, vale 3.10 volte la posta che sarà in gioco.

Olbia-Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.