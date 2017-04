(LaPresse)

PAGELLE ROMA EMPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^ GIORNATA) - La Roma vince di autorità, senza grandissimi meriti ma in maniera nitida, contro un Empoli protagonista di una prova più che sufficiente ma fiaccato dall'atavica incapacità di segnare... A decidere l'anticipo dell''Olimpico' ancora una volta Edin Dzeko: doppietta per il bosniaco, da bomber di razza, con due deviazioni in area piccola, al 12° sia del primo che del secondo tempo. Per tornare solo in vetta alla classifica cannonieri a quota 23 e diventare – con 33 reti complessive – il giallorosso più prolifico della storia del club, in una singola stagione. Con ancora due mesi abbondanti da giocare, non male! VOTO ROMA 6,5 – Ipoteca nel secondo tempo una vittoria importante, sofferta soprattutto nella prima frazione ma poi condotta in porta senza troppo problemi. La (rin)corsa continua VOTO EMPOLI 6 – Non riusciamo a scendere sotto la sufficienza, vista la prova a tratti ottima della squadra di Martusciello. E' un peccato che un gruppo con queste qualità non riesce a trovare soddisfazione, causa pochissimi gol all'attivo... VOTO SIG.MASSA (ARBITRO) 5 – L'insufficienza stavolta è per il suo assistente, che ferma Thiam nel primo tempo in fuorigioco (che non c'era): il successivo fallo di Szczesny avrebbe portato a rigore e probabilmente anche espulsione. E sarebbe cambiato tutto

PAGELLE ROMA EMPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^ GIORNATA) PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo più sofferto del previsto, la Roma è in vantaggio per 1-0 sull'Empoli, determinato e meritevole - in questi 45' di gioco - del punto del pari! Avvio tutto di marca azzurra, con primo episodio importante al 7°: uscita di Szczesny (voto 6) a stendere Thiam (voto 6,5), fermato però in fuorigioco... Una decisione non corretta di Massa e del guardalinee, che poteva portare dunque ad un rigore per gli ospiti. Spavento per i giallorossi, pronti nella risposta, letale per gli ospiti: calcio d'angolo con deviazione di Rudiger (voto 5,5) utile a smarcare Dzeko (voto 6) in mezzo all'area empolese. Tocco ravvicinato del bosniaco e 22° sigillo in campionato per lui. Un vantaggio immeritato però considerando le difficoltà della Roma a contenere la coppia di attaccanti di Martusciello – bene anche Marilungo (voto 6) – ed anche El Kaddouri (voto 6) a trequarti campo: per l'ex Napoli tiro pericoloso alla mezzora, sull'esterno della rete... Positivo per i toscani Pasqual sulla sinistra (voto 6,5), costantemente capace di impensierire la difesa romanista con i suoi cross. Non bene invece Perotti dall'altra parte (voto 5), colpevolmente impreciso nel finale, di testa, su assistenza di Salah (voto 6,5). Ancora tutto aperto dunque all''Olimpico' di Roma, ripresa da seguire con attenzione!

VOTO ROMA 5,5 – Si salva dall'insufficienza piena solo perchè segna, piuttosto casualmente, con Dzeko. Ma soffre oltremodo l'Empoli e viene graziata in avvio dall'arbitro... MIGLIORE ROMA DZEKO VOTO 6,5 – E' l'unico singolo a sgusciare, sgommare, accelerare con pericolosità. Senza trovare grandi sponde nei propri compagni PEGGIORE ROMA PEROTTI VOTO 5 – Evanescente, mai protagonista e incapace di trasformare in gol un bel pallone recapitato sulla sua testa da Salah nella parte finale del primo tempo VOTO EMPOLI 6,5 – Grande prova della squadra di Martusciello, che si addormenta in occasione del gol di Dzeko ma meritava certamente almeno il pareggio, per quanto visto nei primi 45' di gioco MIGLIORE EMPOLI THIAM VOTO 6,5 – Mette paura a tutta la difesa avversaria e ci sarebbe anche un rigore netto su di lui, fermato erroneamente in fuorigioco da arbitro e assistente PEGGIORE EMPOLI BARBA VOTO 5,5 – Si perde Dzeko sul corner che porta all'1-0 Roma, per il resto soffre poco. Ma è un errore pesante (Luca Brivio)

ROMA-EMPOLI: I VOTI DEI GIALLOROSSI

SZCZESNY 6: Chiamato in causa da Marilungo a inizio ripresa, si supera con una parata decisiva. Ma deve ringraziare il guardalinee per quel fuorigioco chiamato a Thiam in avvio...

FAZIO 6: Più lento e meno concentrato che in altre occasioni, non sembra in ottima forma. Ed esce nel finale, sostituito per preservalo, in vista del derby

RUDIGER 5,5: Un po' pasticcione, cosa che gli è già capitata anche in occasioni più importanti di questa... Ci sarà bisogno di una prova differente, contro la Lazio

MANOLAS 6: Anche lui patisce la verve di Thiam e Marilungo, dando vita poi nel finale ad un siparietto incomprensibile: prima infortunato, sostituito, poi contrordine, lui in campo e fuori Fazio... Perplessità

B. PERES 6,5: Cresce con il passare dei minuti e – nel duello con Pasqual – è protagonista di una sfida a tutto... cross! Tra i migliori

NAINGGOLAN 6: Prova la soluzione dalla distanza, senza grande fortuna. Serata di ordinaria amministrazione

PAREDES 5,5: Si vede molto poco, guarda le spalle a Nainggolan, senza mai un acuto

MARIO RUI 6: Incrocia spesso le piste di Krunic e sono calcioni che volano... Sta tornando in forma dopo il lungo infortunio

PEROTTI 5: Serata decisamente no, sbaglia quasi tutto, Spalletti lo toglie dal campo per disperazione

SALAH 6,5: Una spina nel fianco della difesa empolese, lanciato un po' da tutti i compagni negli spazi (Totti in particolare, dopo il suo ingresso in campo), imprendibile in velocità. Anche una traversa per lui

DZEKO 6,5: Doppietta da centravanti vero, da area di rigore, quello che lui non sarebbe sulla carta ma che sta imparando ad essere, per la squadra! Non brilla eppure è decisivo, come sempre quest'anno

GRENIER 5,5: Come Paredes, quasi trasparente. Da uno della sua bravura tecnica ci si aspetta di più

TOTTI 6: Entra bene, prova più volte a mettere in porta Salah nel finale e si avvicina all'assist del gol del 3-0

J. JESUS SV



SPALLETTI 6: Parso insoddisfatto per una prova non brillante dei suoi, si tiene comunque stretti 3 punti pesanti. In attesa di notizie da Napoli-Juve



ROMA-EMPOLI: I VOTI DEI TOSCANI

SKORUPSKI 6: Nessun miracolo, bravo a togliere spazi a Salah quando l'egiziano scappia via in velocità, con diverse uscite tempestive. Ma può poco contro Dzeko

PASQUAL 6: Grande mismatch (pari) con Bruno Peres, emerge in tutta la sua abilità di crossatore e per poco non serve l'assist perfetto per Marilungo, nella ripresa. Dzeko però è nella sua zona, in occasione del 2-0

LAURINI 5,5: Come tutti i compagni della difesa, soffre molto Salah. Quando apre il gas, Speedy Gonzales è imprendibile...

VESELI 5,5: Anche lui si difende come può in campo aperto, non ha responsabilità invece sui due gol romanisti

BARBA 5: Dzeko gli scappa via in area sul primo gol, un errore in marcatura dal quale psicologicamente fatica parecchio a riprendersi

KRUNIC 6: Alti e bassi, parecchi falli, qualche errore al passaggio ma anche tanta volontà e capacità di inserimenti in avanti

BUCHEL 6: Anche lui positivo a centrocampo, pericoloso nei tiri dalla distanza, più che sufficiente nel complesso

CROCE 5,5: Non basta la solita corsa e generosità, paga qualcosa soprattutto a livello di lucidità nelle scelte

EL KADDOURI 5,5: Sfiora il gol con un tiro sull'esterno della rete, a fine primo tempo. Non raggiunge la sufficienza di poco

THIAM 6: Molto bene nel primo tempo, vicino alla rete anche nella ripresa, meritava qualcosa in più stasera

MARILUNGO 6,5: Sua l'occasione principale dell'Empoli, respinto da un intervento miracoloso di Szczesny... Molto positivo

TELLO 5: Entra nel secondo tempo ma non lascia tracce, soprattutto perchè Marilungo, prima di lui, aveva fatto nettamente di più

COSIC e MACCARONE SV



MARTUSCIELLO 6: La sua squadra gioca bene, per diversi momenti del match meglio della Roma, pagando però a caro prezzo l'incapacità di segnare... Un problema grave di questa squadra, quest'anno

© Riproduzione Riservata.