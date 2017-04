(LaPresse)

PAGELLE SASSUOLO LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^GIORNATA) PRIMO TEMPO - Sassuolo Lazio ha chiuso il primo tempo sul parziale di 1-1: ecco le nostre pagelle con i voti sulla frazione già giocata. Di Francesco conferma il 4-3-3. Tra i pali Consigli, in difesa Lirola, Acerbi, Cannavaro e Dell’Orco. In mediana Pellegrini, Missiroli e Aquilani mentre in zona offensiva ci sono Berardi e Politano a supporto di Defrel. La Lazio replica con un modulo speculare. In porta ancora Strakosha, zona difensiva composta da Patric, De Vrji, Hoedt e Radu. A centrocampo Biglia, Milinkovic Savic e Parolo. In attacco Felipe Anderson e Lulic ai fianchi di Immobile. Arbitro dell’incontro il signor Giacomelli, iscritto alla sezione AIA di Trieste. Subito pericolosi i padroni di casa. Defrel trova spazio in area largo a sinistra. Cross morbido in area per Pellegrini che perde l'attimo per il tiro perdendo palla. La Lazio risponde con Immobile. La sua girata viene respinta da Cannavaro. Lulic è il primo ammonito del match. Il bosniaco stende Pellegrini a centrocampo rimediando a un errore di Biglia. La Lazio rischia parecchio poco dopo quando De Vrji con un retropassaggio malandrino spaventa Strakosha. Hoedt rimedia. Milinkovic Savic si muove bene tra le linee. Il centrocampista di quantità guadagna al 12esimo minuto un calcio di punizione molto interessante. Biglia calcia a giro ma la barriera devia in angolo. Sugli sviluppi del corner il Sassuolo prova a ripartire. Patric blocca il tentativo avversario. Dopo i primi 15 minuti il ritmo del match si abbassa notevolmente. La Lazio prova a mantenere il possesso del pallone. Al 20esimo Felipe Anderson scodella da calcio di punizione un pallone in area. Parolo di testa prova a inquadrare lo specchio ma il pallone si impenna troppo.

Al 25esimo rigore per il Sassuolo. Decisione corretta di Giacomelli. Lancio in area per Berardi che stoppa a seguire. Strakosha esce male e lo sbilancia. Cartellino giallo per lui. Dal dischetto Berardi calcia centrale basso, Strakosha si tuffa a destra ed è gol. La Lazio accusa il contraccolpo per il gol incassato e rischia subito di prenderne un altro. Cannavaro lancia lungo, de Vrji perde Defrel che scavalca Strakosha con un tocco morbido ma spedisce la palla fuori di pochissimo. Giacomelli estrae un altro cartellino giallo alla mezzora. Punito Hoedt per un fallo su Berardi a centrocampo. Partita problematica per la Lazio. Dopo il gol subito i capitolini non riescono a impostare azioni degne di nota mostrando un certo nervosismo che rende molto complicata la possibile reazione. Il Sassuolo giustamente prova ad approfittarne. Pellegrini, Berardi, Lirola. Il terzino si inserisce in area, si avvicina alla porta e da posizione defilata calcia rasoterra sfiorando il gol. Politano rimprovera il compagno facendoli notare la sua posizione. Nei minuti finali la Lazio fa circolare palla ma non riesce a trovare spazi utili per distendersi. Servirebbe una grande giocata ed è proprio quella che arriva. Felipe Anderson tra le linee ubriaca di finte la difesa del Sassuolo e serve un pallone perfetto per Immobile che da quella posizione difficilmente sbaglia. E' il 20esimo gol in campionato per l'ex Torino. Al 44esimo gli ospiti hanno addirittura la chance giusta per il raddoppio. Lirola scarabocchia sulla destra, Lulic se lo mangia e serve Immobile che conclude ma trova la deviazione di Acerbi. Palla indirizzata ormai in rete ma Cannavaro in rovesciata salva tutto mandando la palla sulla traversa. Fine primo tempo.

MIGLIORE IN CAMPO 1T SASSUOLO: BERARDI 7,5 - PEGGIORE IN CAMPO 1T SASSUOLO: LIROLA 5,5

MIGLIORE IN CAMPO 1T LAZIO: FELIPE ANDERSON 7,5 - PEGGIORE IN CAMPO 1T LAZIO: DE VRJI 5

