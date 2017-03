Perugia Vicenza / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia Vicenza, Foto LaPresse

DIRETTA PERUGIA VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 1 APRILE) - Perugia Vicenza, diretta dal signor Marinelli di Tivoli, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un match particolarmente interessante nel programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Questo perché gli obiettivi delle due squadre sono ancora in bilico, in quella che sarà la volata finale fino alla parte conclusiva della stagione. Il pareggio senza reti in casa del Carpi ha permesso ai Grifoni di agganciare il Benevento al quarto posto in classifica.

Tra le squadre che potrebbero giocarsi la Serie A ai play off gli umbri sono forse tra quelle maggiormente sottovalutate: la squadra di Bucchi, pur passando attraverso qualche fisiologica battuta a vuoto, ha un rendimento costante ed è sempre più consapevole dei propri mezzi. Sicuramente il Perugia battendo il Vicenza potrebbe compiere un altro passo in avanti decisivo nella bagarre delle squadre chiamate alla partecipazione ai play off, considerando che il nono posto è distante solo due lunghezze dal quarto, e l'undicesimo addirittura solo quattro punti. Tutto è ancora possibile, lo sa bene anche il Vicenza al momento fuori di una sola lunghezza dalla zona play out.

I berici continuano a vantare un discreto rendimento generale, ma la loro classifica si sta ritrovando frenata da troppi pareggi. Anche la settimana scorsa, nell'importante scontro diretto contro il Brescia, i biancorossi sono stati costretti a rincorrere, riacciuffando il pareggio ma senza ottenere quella vittoria che li avrebbe sensibilmente allontanati dalla zona bollente della classifica, con la retrocessione diretta che resta distanziata al momento per i veneti di soli due punti.

Allo stadio Renato Curi di Perugia si fronteggeranno queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Brignoli tra i pali, Del Prete in posizione di terzino destro e Di Chiara in posizione di terzino sinistro, mentre Monaco e Volta completeranno la linea a quattro difensiva come centrali. Il francese Gnahore, Matteo Ricci e Brighi giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre saranno titolari nel tridente offensivo Guberti, Di Carmine e Nicastro. Risponderà il Vicenza con Amelia a difesa della porta alle spalle di un altro campione del mondo del 2006, Zaccardo, esterno sinistro nella difesa a quattro con Pucino impiegato sulla fascia opposta ed il nigeriano Adejo ed Andrea Esposito difensori centrali. L'austriaco Gucher e Urso saranno i centrali di centrocampo, con Bellomo che sarà chiamato a presidiare la fascia destra ed Orlando la fascia sinistra. Alessio Vita sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, De Luca.

Confronto tattico interessante fra due allenatori che sanno di giocarsi moltissimo in questa partita e in questo specifico momento della stagione. 4-3-3 per il Perugia di Cristian Bucchi in serie positiva da cinque partite, e che negli ultimi undici incontri disputati in campionato ha perso solamente una volta, sul campo della Spal. Un rendimento costante pur contraddistinto da sei pareggi e solo quattro vittorie, che ha portato il pole position i Grifoni nella serratissima lotta per un posto nei play off. 4-4-1-1 per il Vicenza di Bisoli, col tecnico che sta privilegiando solidità e concretezza in un momento in cui ogni punto potrebbe fare la differenza per la salvezza. Vicentini chiamati anche a riscattare la sconfitta molto pesante dell'andata, in cui il Perugia riuscì addirittura a spadroneggiare allo stadio Menti con un quattro a uno senza appello. Fuori casa però il Vicenza non vince dal match di Terni del 17 dicembre scorso.

Il Perugia in casa è imbattuto da un girone intero, dalla sconfitta del 25 ottobre scorso contro il Carpi, e le agenzie di scommesse danno fiducia ai Grifoni quotando 1.80 il successo interno, mentre la quota per l'eventuale pareggio viene proposta a 3.45 da Paddy Power e quella per il blitz berico allo stadio Renato Curi a 5.25 da Snai. La diretta tv esclusiva di Perugia Vicenza, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale 252 del boquet satellitare (Sky Calcio 2 HD), con diretta streaming video per chi invece vorrà vedere la partita su internet sul sito skygo.sky.it.

