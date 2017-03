Piacenza Arezzo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza Arezzo (LAPRESSE)

DIRETTA PIACENZA-AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Piacenza Arezzo sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistito dai guardalinee Andrea Zingrillo di Seregno e Cosimo Cataldo di Bergamo. Si prospetta una sfida equilibrata allo stadio Leonardo Garilli, fra i padroni di casa del Piacenza e gli ospiti dell'Arezzo che si affrontano sabato 1 aprile alle ore 16.30, per la 32^giornata del campionato di Lega Pro in un match d’alta classifica.

Le due squadre infatti sono rispettivamente al terzo e al sesto posto in graduatoria, separate da soli quattro punti. Il Piacenza è in assoluto la squadra più in forma del girone A, avendo vinto le ultime cinque partite, più di qualunque altra squadra. L'Arezzo invece ha subito due pesanti sconfitte in scontri diretti contro la Cremonese e il Renate, che hanno impedito alla compagine toscana di fare il definitivo salto di qualità e tentare d'insediare l'Alessandria per il primo posto. Il Piacenza era partito male nella stagione in corso, ma gli ultimi risultati hanno permesso alla squadra emiliana di scalare le gerarchie e la classifica. Ora i playoff sono in cassaforte, ma la squadra è intenzionata a posizionarsi al meglio per lasciare aperte le porte della promozione in Serie B attraverso gli spareggi di fine anno. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Per il Piacenza non ci saranno calciatori indisponibili, dunque il tecnico Arnaldo Franzini potrà riproporre la squadra che ha vinto nella difficile trasferta di Como. Il modulo di gioco utilizzato sarà il 3-5-2, che prevede l'utilizzo in porta di Pelizzoli. In difesa Sciacca, Abbate e Pergreffi, che dovrà stare attento a non farsi ammonire in quanto rientra nell'elenco dei diffidati. A rischio squalifica anche il centrocampista francese Taugourdeau, che dall'inizio della stagione è uno dei titolari inamovibili in mezzo al campo. Assieme a lui per vie centrali ci saranno Silva e La Vigna, mentre sulle fasce agiranno Nobile e Dossena. In attacco giocheranno Romero e Hraeich, anche se quest'ultimo è in ballottaggio con l'altra punta centrale Razzitti, a sua volta diffidato.

L'Arezzo avrà tutta la squadra arruolabile per questa importante sfida, in cui potrà contare su tutto il proprio arsenale. Fra i diffidati solo il centrocampista Fabio Foglia, che ha ricevuto quattro ammonizioni in stagione. Il tecnico Stefano sottili proporrà il modulo 3-5-2, posizionandosi dunque a specchio rispetto agli avversari. In porta giocherà Borra, davanti a lui i difensori Solini, Ferrario e Sabatino. Il centrocampo sarà composto dai tre interni Foglia, Cenetti e De Feudis e dai due esterni Erpen e Corradi. A completare la formazione titolare i due attaccanti centrali Bearzotti e Moscardelli, capocannoniere della squadra con 14 reti ed ex di giornata, avendo militato nel Piacenza dal 2008 al 2010.

Proprio Moscardelli potrebbe uno dei giocatori chiave della partita, avendo dimostrato in più di un’occasione di poter risolvere le situazioni con giocate d’autore. Il Piacenza ha un centrocampo molto solido, che proverà a gestire la palla e a controllare il ritmo della contesa. In testa a testa così equilibrati potrebbero fare la differenza anche i calci piazzati, che sono una variabile da tenere in considerazione. Le quote dell’agenzia di scommesse Intralot danno favorito il Piacenza a quota 2.35, mentre il pareggio paga 3.15 e la vittoria fuori casa dell'Arezzo 2.95.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Piacenza Arezzo sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

