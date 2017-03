Pisa Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Salernitana, LaPresse

DIRETTA PISA SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 33^ GIORNATA) - Pisa Salernitana sarà diretta dall'arbitro Chiffi; alle ore 15.00 di sabato 1 aprile lo stadio Arena Garibaldi ospita la partita valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, uno scontro di fondamentale importanza in cui scenderanno in campo due formazioni che sanno dare spettacolo. Pisa e Salernitana hanno le carte in regola per giocarsi un finale importante di stagione. Il Pisa deve vincere anche per tenere lontano lo spettro retrocessione che incombe: una stagione complicata per Gattuso e i suoi ragazzi anche per via di alcune vicende societarie. I calciatori vogliono regalare soddisfazioni ai tifosi che nei momenti di difficoltà non hanno fatto mancare il loro supporto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Vola sulle ali dell'entusiasmo la Salernitana di Bollini: i play-off d'altronde distano solo 4 punti e agguantarli non è impossibile. La formazione granata viene da ben 3 vittorie consecutive e perciò vorrà continuare quella che è una striscia positiva che ha ridato entusiasmo ad una piazza che stava vivendo una fase di crisi importante. Sarà spettacolo in campo ma anche fuori visto che si tratta di due tifoserie passionali: attesa una grande cornice di pubblico nell'impianto di Pisa.

Pisa reduce dall'eccellente pareggio ottenuto in casa dell'Hellas Verona. Gattuso non stravolgerà la sua formazione anche perché la continuità è stata una delle armi di un Pisa che ha fatto bene nonostante le difficoltà. Il modulo sarà il 4-3-3: in porta ci sarà l'albanese Ujkani mentre in difesa giocheranno Birindelli, Lisuzzo, Del Fabro e Longhi. A centrocampo spazio per Di Tacchio, Tabanelli e Lazzari mentre in avanti ci sarà un tridente molto pericoloso per la Salernitana. L'attacco del Pisa sarà composto da Gatto, Masucci e Mannini.

Nella Salernitana invece Bollini ha detto stop agli esperimenti. Anche l'ex tecnico della Primavera della Lazio ha scelto la continuità. Il modulo sarà il 4-3-3 con Gomis in porta, Perico, Tuia, Bernardini e Vitale in difesa. A centrocampo agiranno Ronaldo, Odjer e Minala mentre in avanti largo al tridente con Sprocati e Donnarumma esterni mentre Coda sarà il riferimento centrale. In panchina ancora una volta l'ex Torino, Alessandro Rosina.

Il Pisa gioca molto sull'intensità a centrocampo. La diga centrale è infatti un reparto fondamentale per lo scacchiere di Gattuso che non può fare a meno dei suoi centrocampisti. Tabanelli sta tornando quello visto a Cesena un paio di stagioni fa, così come Lazzari e Mannini che a Pisa stanno vivendo una seconda giovinezza. Bene la difesa che sta dimostrando di avere le carte in regola per resistere agli attacchi avversari e che ha fatto molto bene anche contro il Verona di Pazzini. Un Pisa a cui bisogna fare attenzione anche in contropiede dato che non mancano i velocisti.

Salernitana che ha trovato in Coda un punto di riferimento essenziale in questa stagione. Non solo in fase realizzativa, l'ex bomber del Parma fa male ovunque. Crea gioco e favorisce molto gli inserimenti. Bene anche Donnarumma, anche se i miglioramenti evidenti sono in difesa dove Bollini ha dato fiducia ad elementi che sembravano in calo come Tuia e Perico. La squadra granata ha inoltre trovato in Gomis una vera e propria sicurezza in porta rispetto a quanto dimostrato da Terracciano nel girone d'andata.

Il tecnico del Pisa, Gattuso, ha manifestato soddisfazione per il pareggio di Verona ma ha ammesso di dover vedere qualcosa in più per la salvezza. Da qui alla fine saranno tante finali per i toscani secondo il mister, ecco perché è lecito attendersi un Pisa pronto a lottare. Stesso per la Salernitana: mister Bollini si è complimentato con i suoi ragazzi ma ha chiesto la stessa concentrazione delle ultime tre gare per la trasferta di Pisa. Sarà una gara decisiva poiché una vittoria potrebbe definitivamente lanciare la Salernitana verso i play-off per la serie A.

La gara tra Pisa e Salernitana dà la possibilità di scommettere su diversi esiti agli amanti delle scommesse. La formazione di casa toscana viene quotata a 2.45 dal bookmaker Bwin. Più alta la quota del pareggio, quotato a 2.85 mentre a 3.10 viene quotata la vittoria della Salernitana.

Pisa Salernitana sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 5, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

