Pistoiese Tuttocuoio/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pistoiese Tuttocuoio, Foto LaPresse

DIRETTA PISTOIESE TUTTOCUOIO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pistoiese Tuttocuoio sarà diretta dall'arbitro Fabio Schirru; alle ore 16:30 di sabato 1 aprile si gioca per la trentaduesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Entrambe le squadre sono decise a migliorare la propria situazione di classifica. La Pistoiese non sembra poter essere in grado di aspirare ai playoff, visti i sei punti di distacco dal decimo posto, ultima piazza che permette l'accesso agli spareggi.

Ad ogni modo gli arancioni devono evitare assolutamente di essere invischiati nella lotta per non retrocedere, e ottenere una salvezza tranquilla nelle ultime giornate di stagione rimaste da disputare. La squadra nell'ultimo periodo non ha dato il meglio di sé, e nel precedente turno ha perso nell'insidiosa trasferta contro l'Arezzo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

A quattro punti di distanza segue il Tuttocuoio, che invece una settimana fa è riuscito a vincere e ad uscire momentaneamente dalla zona playout. La larga vittoria contro l'Olbia, oltre a mettere i sardi nei guai, è stato una notevole iniezione di fiducia per l squadra, che si prepara ad affrontare i prossimi impegni con rinnovato entusiasmo.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà sul terreno di gioco la Pistoiese di mister Gianluca Atzori potrà contare su quasi tutti gli effettivi, eccezion fatta per il difensore centrale Gianluca Romiti. Il calciatore si è infortunato al legamento crociato qualche mese fa, ed è ancora in fase di recupero. Per il resto la squadra sarà completamente a disposizione, ma Giusto Priola, Alessio Benedetti, Davide Guglielmotti e Francesco Colombini compaiono nell'elenco dei diffidati e non potranno farsi ammonire dal direttore di gara designato per l'incontro.

La formazione utilizzerà il modulo 5-4-1, guidato dall'estremo difensore Feola; con lui ci saranno i cinque difensori Guglielmotti, Colombini, Neuton, Priola e Zanon. A centrocampo giocheranno i due esterni Bellazzini e Gyasi e i due interni Proia e Benedetti, mentre l'unica punta centrale sarà il bomber Rovini.

Il Tuttocuoio, guidato da mister Luca Fiasconi, dovrà rinunciare solo allo squalificato Alessandro Provenzano. I giocatori diffidati invece sono Roberto Falivena, Matteo Bachini e Marco Picascia. La formazione sarà schierata con il modulo di base 4-3-1-2, che si avvarrà del rombo di centrocampo. Il portiere sarà Nocchi, mentre in difesa giocheranno Mulas, Falivena, Bachini e Picascia, in modo tale che tre quarti della difesa saranno a rischio squalifica. I tre centrocampisti saranno Provenzano, Caciagli e Berardi, mentre in attacco ci saranno Masia, Ferrari e Shekiladze.

La gara vede partire in pole position la Pistoiese, che oltre al vantaggio di classifica può contare sull'appoggio del pubblico di casa. Gli arancioni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio, che manterrebbe inalterate le distanze con gli avversari diretti. Il Tuttocuoio se aspira alla salvezza diretta senza passare per i playout deve senza dubbio migliorare la propria fase offensiva, visto che risulta una delle squadre peggiori del girone con 29 reti segnate, sfruttando di più i movimenti degli attaccanti.

Secondo il bookmaker Intralot, una delle agenzie di scommesse che hanno stilato le quote per questa partita di Lega Pro, la Pistoiese è favorita con la quota per il segno 1 a 2.15, mentre il pareggio (segno X) paga 3.20 e la vittoria esterna del Tuttocuoio vi permetterà di vincere 3.25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Pistoiese-Tuttocuoio non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.