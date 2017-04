Pontedera Prato/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera Prato (LAPRESSE)

DIRETTA PONTEDERA PRATO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pontedera Prato sarà diretta dall’arbitro Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia, assistito dai guardalinee Luca Spreafico di Lecco ed Andrea Zainetti di Voghera. Sabato 1 aprile allo stadio Ettore Mannucci di Pondedera i padroni di casa del Pontedera affrontano il Prato per la 32^giornata del campionato di Lega Pro girone A: calcio d’inizio alle ore 20:30.

Si tratta di un incontro che ha una certa importanza nell'economica della lotta per non retrocedere in quanto entrambe le contendenti loro malgrado si trovano impelagate in questo discorso. Meglio il Pontedera che in classifica si trova alla 14esima posizione con 34 punti mentre il Prato è penultimo con 29 punti alla pari della Lupa Roma. Una classifica che quindi è abbastanza corta il che rende ancora maggiormente appetibili i tre punti che vengono messi in palio. In questo appuntamento si presenta meglio il Pontedera che è reduce da quattro risultati utili di fila avendo vinto sul campo della Lupa Roma ed avendo pareggiato con Renate, Tuttocuoio e Cremonese.

Il Prato invece arriva da 6 punti ottenuti nelle ultime 4 settimane con le vittorie su Lucchese e Lupa Roma e le sconfitte subite per mano di Pro Piacenza e Livorno. Da sottolineare come il Pontedera in casa non sia una squadra irreprensibile avendo ottenuto ad oggi soltanto 17 punti con sole 3 vittorie interne mentre il Prato è a dir poco disastroso in trasferta con 8 punti soltanto raccolti in 15 match. Nella gara di andata giocatasi nel mese di novembre si è imposto il Pontedera con il punteggio di 1-0 grazie alla marcatura di Santini. L’ultimo scontro diretto in casa del Pontedera ha visto la vittoria dello stesso Pontedera per 2-0 nella passata stagione con reti di Scappini e Risaliti.

Passando alle probabili formazioni, il Pontedera dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 3-5-2 molto in voga negli ultimi anni non solo in Italia. In porta Lori mentre in difesa si va verso la conferma del pacchetto schierato la scorsa domenica a Cremona ed ossia con Risaliti centrale, Vettori sul centro destra e Polvani sul centrosinistra. In mezzo al campo tre giocatori in grado di assicurare qualità e quantità come Della Latta, Calcagni e Caponi con quest’ultimo che sembra aver vinto il ballottaggio con Calo. Sulle corsie laterali ci dovrebbe essere Germignani preferendolo a Massa e sull’altra fascia Corsinelli che peraltro nella scorsa domenica ha trovato la via della rete. In avanti certo del posto Kabashi mentre il suo partner sarà scelto tra Santini e Di Santo.

Il Prato invece dovrebbe giocare con il consueto 4-4-2. In porta Melgrati mentre la linea difensiva dovrebbe andarsi a comporre da destra verso sinistra con Ghidotti preferendolo a Catacchini, Marzorati e Martinelli nel mezzo e Tomi. A centrocampo Gargiulo e Checchin per assicurare filtro e trame di gioco, Ceccarelli sulla destra è in vantaggio nel ballottaggio con Piscitella e Di Molfetta sull’altro lato. In avanti Ciccio Tavano parte dal primo minuto mentre come suo partner c’è da valutare le opzioni Moncini e De Marchi.

Da un punto di vista tattico questa potrebbe essere una gara dalle poche emozioni. In palio punti pesanti che farebbero comodo soprattutto al Prato per cui ci si può aspettare da quest’ultimo un atteggiamento maggiormente propositivo. Tuttavia questo potrebbe favorire il contropiede del Pontedera mettendo la squadra ospite nelle migliori condizioni possibili per fare bene.

Per le quote SNAI il Pontedera in questo incontro è favorito, tenendo presente la scarsa capacità del Prato di far risultato in trasferta. Infatti, la vittoria del Pontedera viene pagata 1,95 contro il 3,25 per il pareggio ed il 3,85 per l’eventuale successo degli ospiti. Per quanto concerne il numero di reti non è detto per questa agenzia di scommesse che non si possano segnare almeno 3 gol complessivi giacchè l’Under 2,5 è pagato 1,70 e l’Over 2,5 ha una quota di 2,00.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pontedera Prato sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

