Pro Vercelli Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Bari, LaPresse

DIRETTA PRO VERCELLI BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 33^ GIORNATA) - Pro Vercelli Bari sarà diretta dall'arbitro Pinzani; alle ore 15.00 di sabato 1 aprile lo stadio Silvio Piola ospita la partita valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. L’incontro mette in palio tre punti molto importante sia per la lotta alla salvezza e sia per quanto concerne la rincorsa alla qualificazione ai Play Off. Infatti, la Pro Vercelli in questo momento si trova al quindicesimo posto della graduatoria con 35 punti messi da parte mentre il Bari si trova al settimo posto forte dei suoi 47 punti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

A questo appuntamento sembrano essere arrivati meglio i padroni di casa in quanto sono reduci da un periodo abbastanza positivo che li ha visti raccogliere quattro pareggi ed una vittoria maturata sul campo della Ternana, nelle ultime cinque giornate. Più balbettante è il cammino degli pugliesi nelle ultime giornate tant’è che hanno raccolto due vittorie, un pareggio e ben due sconfitte. Da segnalare che la Pro Vercelli in casa ha fatto malissimo con soli cinque successi ottenuti su 16 gare ed allo stesso tempo il Bari è tra le peggiori del campionato per rendimento esterno con soli 12 punti raccolti (è reduce da due sconfitte di fila in esterna). Nella gara di andata allo stadio San Nicola il Bari si è imposto con un secco 2-0 a firma di Maniero e Brienza. Anche l’ultimo precedente al Piola sorride ai pugliesi che nella passata stagione hanno vinto per 1-0 grazie al gol realizzato da Rada. L’ultimo successo della Pro Vercelli è arrivato l’1 novembre 2014 con il punteggio di 3-0 sempre al Piola.

Passando a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni, in casa Pro Vercelli l’allenatore Longo appare seriamente intenzionato il modulo di gioco basato sul 3-5-2 anche perché nell’ultimo periodo grazie ad esso la compagine sembra essere riuscita a trovare una quadratura ed una solidità maggiore rispetto al passato. In porta l’esperto estremo difensore Provedel mentre nel pacchetto difensivo a tre il ruolo di centrale e quindi di punto di riferimento verrebbe preso da Konate con Legati sul centro sinistra e Luperto, giocatore scuola Napoli, sull’altro fronte. In mediana il punto di riferimento sarà invece l’ex giocatore del Torino Vive che sta dando senza dubbio un grande apporto alla causa della Pro Vercelli. Nel ruolo di interno di sinistra certo l’utilizzo di Emmanuello mentre per quello di destra c’è in atto un ballottaggio tra Palazzi e Baldini. Fondamentali sono le due corsie laterali con a destra Berra che appare in vantaggio nelle gerarchie con Nardini mentre dall’altro lato spazio ancora una volta a Eguelfi. Il duo offensivo dovrebbe prevedere l’utilizzo di Bianchi al cui fianco ci sarà uno tra Comi e Aramu.

Il Bari di Colantuono nonostante il tonfo sul campo del Trapani dovrebbe ripresentarsi in campo con la difesa a tre. In porta Micai con un trio a sua protezione composto da Daprela, l’ex Empoli Tonucci e Suagher a coprire il lato mancino. A centrocampo che dovrebbe ancora essere a quattro si va verso l’utilizzo di Capradossi in luogo di Sabelli sul lato destro, Raicevic e non Galano sulla corsia mancina mentre nel mezzo i due mediani saranno Macek e l’albanese Basha reduce dalla sfida all’Italia di Ventura. In avanti tridente tutto fantasia e velocità composto da Floro Flores, Brienza e Furlan e con Parigini pronto a subentrare.

Dal punto di vista tattico questa sembra essere una gara molto adatta alle caratteristiche della Pro Vercelli che con il suo schieramento abbastanza granito potrebbe approfittare alla grande delle lacune difensive che solitamente palesa il Bari soprattutto in trasferta. La chiave potrebbe risiedere nello scontro numericamente favorevole per la Pro Vercelli che in mediana vanta 3 elementi contro i soli 2 del Bari. Magari Colantuono potrebbe prevedere una schieramento leggermente più accorto.

Le principali agenzie di scommesse tra cui la Snai prevede un match nel quale vige un grande equilibrio quanto meno nelle quote fissate. Infatti, la vittoria del Pro Vercelli, evento più probabile, viene pagato 2,55 la posta in palio contro il 3,00 pieno che viene offerto agli scommettitori che puntano sia sul pareggio che sulla vittoria dei pugliesi. Per quanto concerne il numero di gol complessivi, c’è una tendenza a preferire l’Under 2,5 quotato 1,60 contro il 2,20 per quanto riguarda l’Over 2,5.

Pro Vercelli Bari sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 4, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

