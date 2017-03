Probabili formazioni/ Chievo Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

probabili formazioni Chievo Crotone, LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Chievo Crotone è una partita nel programma della trentesima giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo domenica 2 aprile alle ore 15.00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Per il Chievo di Rolando Maran può essere l’occasione di migliorare ulteriormente una classifica già più che positiva in un altro campionato che sta portando ai giallobù una salvezza anticipata, mentre il Crotone di Davide Nicola ha disperato bisogno di punti. La classifica è drammatica, il Crotone da qui al termine della stagione dovrà cercare punti ovunque se vorrà tentare una difficile rimonta verso la salvezza. Aspettando il calcio d’inizio di domani, andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Chievo Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Due soli indisponibili nella rosa di Rolando Maran in vista della partita contro il Chievo: si tratta di Gobbi e Gakpé. Il tecnico del Chievo dovrebbe adottare il modulo 4-3-1-2 che ormai per i gialloblù è un vero e proprio marchio di fabbrica. Sorrentino in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Frey a destra, coppia centrale Dainelli-Cesar, Cacciatore a presidiare la fascia mancina; a centrocampo ecco il terzetto che dovrebbe essere composto da Castro, Radovanovic ed Hetemaj; Birsa invece indosserà i panni per lui consueti del trequartista, alle spalle della coppia di attaccanti che dovrebbe essere composta da Meggiorini e Inglese.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Due indisponibili anche nella rosa del Crotone: non ci saranno al Bentegodi Capezzi e Dos Santos. L’allenatore Davide Nicola dovrebbe ricorrere al modulo 4-4-2, alla ricerca dell’equilibrio ma anche di qualità in attacco, perché serve una vittoria per dare la scossa alla classifica. Andiamo dunque adesso a vedere chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. In porta naturalmente Cordaz; davanti a lui la retroguardia composta dal terzino destro Rosi, da Ceccherini e Ferrari come coppia centrale, infine ecco Mesbah come terzino sinistro; a centrocampo l’esterno destro sarà Rohden, in mediana la coppia formata da Barberis e Crisetig, mentre l’esterno sinistro sarà Stoian; infine l’attacco, dove la coppia titolare sarà quella formata da Trotta e dal miglior marcatore della squadra, Falcinelli.

CHIEVO CROTONE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Chievo Crotone, partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali della pay tv del satellite, per la precisione Sky Calcio 5.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CROTONE

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 21 Frey, 3 Dainelli, 12 Cesar, 29 Cacciatore; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 23 Birsa; 69 Meggiorini, 45 Inglese. All. Maran.

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 5 Gamberini, 4 Rigoni, 80 Kiyine, 2 Spolli, 97 Depaoli, 13 Izco, 20 Sardo, 1 De Guzman, 31 Pellissier, 26 Bastien.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gobbi, Gakpè.

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 Ferrari, 15 Mesbah; 6 Rohden, 18 Barberis, 8 Crisetig, 12 Stoian; 29 Trotta, 11 Falcinelli. All. Nicola.

A disposizione: 5 Festa, 33 Viscovo, 21 Cuomo, 20 Kotnik, 87 Martella, 99 Simy, 31 Sampirisi, 24 Tonev, 27 Acosty, 23 Dussenne, 42 Sulijc, 9 Nalini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Capezzi, Dos Santos.

