Probabili formazioni/ Fiorentina Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina Bologna è il classico derby dell’Appennino, che si gioca nella trentesima giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo domenica 2 aprile alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Mentre il Bologna di fatto non ha più nulla da chiedere il campionato, ma vorrà onorare una sfida sempre molto sentita dalla propria tifoseria, magari per dare fastidio a una Fiorentina che dal canto suo ha grande bisogno di una vittoria per rimanere in scia alle squadre che lottano per un posto in Europa League, pena il rischio di finire di fatto in anticipo la stagione, senza più obiettivi. Aspettando il calcio d’inizio di domani, andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Fiorentina Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - La notizia migliore per Paulo Sousa è che la rosa è al completo, a parte Gonzalo Rodriguez che è squalificato. Di conseguenza, davanti al portiere, che sarà Tatarusanu, il terzetto difensivo in assenza di Gonzalo sarà composto da Sanchez, Tomovic e Astori. Ipotizzando che l’allenatore possa puntare sul modulo 3-4-2-1, ecco che a centrocampo dovremmo vedere in campo Chiesa esterno destro, Vecino e Badelj nel cuore della mediana e Bernardeschi sulla fascia sinistra; sulla trequarti grande tasso tecnico garantito da Saponara e Borja Valero, i quali agiranno in appoggio alla punta centrale che naturalmente sarà Kalinic, decisivo nelle scorse giornate.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Mister Roberto Donadoni deve rinunciare solamente allo squalificato Pulgar e all’unico infortunato Rizzo. I rossoblù felsinei dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-3, andiamo adesso ad elencare i possibili titolari: in porta certamente Mirante; la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta dal terzino destro Torosidis, dalla coppia centrale Gastaldello-Maietta e da Masina sulla fascia sinistra; a centrocampo ecco il terzetto formato da Dzemaili, bomber a sorpresa di questo Bologna, Nagy e Viviani; infine l’attacco tutto italiano, con Verdi fresco di debutto in Nazionale sulla fascia destra, prima punta Destro e il figlio d’arte Di Francesco sulla corsia mancina.

FIORENTINA BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina Bologna, partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero Sky Calcio 2, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Mediaset Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA

FIORENTINA (3-4-2-1): 12 Tatarusanu; 6 Sanchez, 40 Tomovic, 13 Astori; 25 Chiesa, 8 Vecino, 5 Badelj, 10 Bernardeschi; 21 Saponara, 20 Borja Valero; 9 Kalinic. All. Sousa.

A disposizione: 57 Sportiello, 23 Satalino, 4 De Maio, 72 Ilicic, 18 Salcedo, 15 Maxi Olivera, 16 Tello, 19 Cristoforo, 31 Milic, 24 Hagi, 30 Babacar.

Squalificati: Rodriguez.

Indisponibili: nessuno.

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 35 Torosidis, 28 Gastaldello, 20 Maietta, 25 Masina; 31 Dzemaili, 16 Nagy, 6 Viviani; 9 Verdi, 10 Destro, 14 Di Francesco. All. Donadoni.

A disposizione: 1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Krafth, 15 Mbaye, 2 Oikonomou, 8 Taider, 18 Helander, 17 Donsah, 11 Krejci, 19 Sadiq, 21 Petkovic.

Squalificati: Pulgar.

Indisponibili: Rizzo.

