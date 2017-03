Probabili formazioni/ Genoa Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Genoa Atalanta, Mister Gasperini, ex di Genoa Atalanta (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Genoa Atalanta si gioca per la trentesima giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo domenica 2 aprile alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, naturalmente a Genova. Sarà una partita speciale come Gian Piero Gasperini, che quest’anno sta riuscendo ad ottenere a Bergamo grandi risultati come aveva fatto in passato con il Grifone: dunque domani con la sua Atalanta vorrà vincere per coltivare il sogno Europa, approfittando di un Genoa in difficoltà, che non dovrebbe rischiare la retrocessione ma di certo non se la passa benissimo. Aspettando il calcio d’inizio di domani, andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Genoa Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Andrea Mandorlini sta provando a dare al Genoa maggiore solidità rispetto all’era di Ivan Juric, operazione a dire il vero non ancora del tutto riuscita al Grifone, che domani contro l’Atalanta dovrà fare a meno di Perin, Veloso e Ninkovic, tutti fermi per infortunio. Ecco dunque che il modulo 4-3-3 del Genoa dovrebbe essere composto da Lamanna in porta; Izzo terzino destro, Munoz e Burdisso coppia centrale, Laxalt arretrato sulla linea dei difensori a sinistra; a centrocampo ecco il terzetto composto da Hiljemark, Cataldi perno centrale e Ntcham, l’unico dei tre che era già al Genoa prima di Natale (a gennaio ancora una rivoluzione in stile Preziosi); infine il tridente d’attacco, con Lazovic esterno destro, Simeone punta centrale alla ricerca del gol perduto e Taarabt a sinistra, altro volto nuovo di gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Dramè, Cabezas e Berisha sono i tre assenti dell’Atalanta in questa partita speciale per mister Gasperini. L’assenza principale è quella del portiere albanese, che sarà sostituito fra i pali da Gollini, il quale sarà protetto dall’ormai tradizionale difesa a tre composta da Toloi, Caldara e Masiello; anche a centrocampo ecco tanti nomi che in questa stagione si sono messi in grandissima evidenza, cioè Conti a destra, Kessié e Freuler coppia centrale e sulla fascia sinistra Spinazzola; proseguendo nell’analisi del modulo 3-4-2-1, ecco che il trequartista sarà Kurtic, mentre la coppia d’attacco sarà naturalmente composta da Petagna e Gomez. Molti di loro nei giorni scorsi hanno giocato con le rispettive Nazionali, segno della fantastica stagione che l’Atalanta sta vivendo.

GENOA ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Genoa Atalanta, partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero Sky Calcio 3, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Mediaset Premium Calcio 2.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA

GENOA (4-3-3): 23 Lamanna; 5 Izzo, 22 Munoz, 8 Burdisso, 93 Laxalt; 15 Hiljemark, 94 Cataldi, 10 Ntcham; 22 Lazovic, 9 Simeone, 17 Taarabt. All. Mandorlini.

A disposizione: 38 Zima, 83 Rubinho, 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 21 Orban, 2 Edenilson, 30 Rigoni, 4 Cofie, 32 Morosini, 16 Beghetto, 51 Pinilla, 11 Palladino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Perin, Veloso, Ninkovic.

ATALANTA (3-4-1-2): 91 Gollini; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 Masiello; 24 Conti, 19 Kessié, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 Gomez. All. Gasperini.

A disposizione: 31 Rossi, 95 Bastoni, 25 Konko, 77 Raimondi, 6 Zukanovic, 8 Migliaccio, 88 Grassi, 33 Hateboer, 87 Mounier, 4 Cristante, 7 D’Alessandro, 43 Paloschi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dramè, Cabezas, Berisha.

