Probabili formazioni/ Napoli Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Napoli Juventus, domenica 2 aprile alle ore 20:45, è la prima di due partite che partenopei e bianconeri giocheranno al San Paolo nel giro di quattro giorni: questa vale per la trentesima giornata della Serie A 2016-2017, poi ci sarà la sfida di Coppa Italia (semifinale di ritorno). La Juventus è nel momento decisivo della stagione, a due settimane dai quarti di Champions League e con la possibilità di blindare lo scudetto o riaprire del tutto la corsa; ovviamente a questa seconda ipotesi crede anche il Napoli che, staccato di 10 punti, non è ancora fuori dai giochi tricolore e potrebbe anche prendere fiducia in vista della partita di mercoledì. Aspettando allora che le due squadre facciano il loro ingresso in campo al San Paolo, valutiamo quali potrebbero essere gli schieramenti scelti dai due allenatori per il primo capitolo (terzo stagionale) di questa grande rivalità, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Napoli al completo con la sola eccezione di Tonelli: ottime notizie per Maurizio Sarri, che dovrebbe poter avvalersi anche di Hysaj che, salvo ricadute, sarà regolarmente al suo posto sulla corsia destra di difesa. La formazione partenopea potrebbe essere diversa da quella che giocherà poi mercoledì; sicuri del posto Raul Albiol e Koulibaly così come Ghoulam a sinistra, nel tridente offensivo poche sorprese con Mertens schierato da punta centrale e supportato dai due imprescindibili Callejon e Lorenzo Insigne. Come sempre i dubbi arrivano a centrocampo, dove il solo Hamsik sa di giocare dal primo minuto questa partita e quella di Coppa Italia: al momento Sarri sembra orientato a mandare in campo Amadou Diawara nel ruolo di playmaker e potrebbe inserire Allan per aumentare pressing e aggressività nella zona nevralgica del campo, ma chiaramente Zielinski rimane un’ipotesi più che valida perchè sarebbe una sorta di attaccante aggiunto, con Jorginho che eventualmente potrà avere qualche minuto a partita in corsa e magari iniziare a “studiare” il da farsi in vista di mercoledì. Certamente non è tagliato fuori nemmeno Marko Rog, che ha avuto tanto spazio nelle ultime uscite della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Juventus con il 4-2-3-1, senza Pjaca che ha concluso in anticipo la stagione per la rottura del crociato: Massimiliano Allegri insiste con il modulo offensivo pur avendo la coperta corta e nessun sostituto naturale per il ruolo di esterno destro. Ballottaggio Dani Alves-Lichtsteiner per la corsia destra ma per domenica sera il favorito è il brasiliano, rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale; mercoledì quindi potrebbe avere la meglio lo svizzero. Bonucci giocherà al centro della difesa, al suo fianco Chiellini parte in vantaggio su Barzagli; a sinistra nessuna sorpresa con Alex Sandro regolarmente al suo posto. I due in mediana, a creare gioco e proteggere la linea arretrata, saranno Khedira e Pjanic: il tedesco ha risolto i problemi fisici, tanto che era in campo nella partita che la Germania ha vinto in Azerbaijan. Davanti i soliti quattro: Cuadrado largo a destra, Mandzukic esterno tattico a sinistra, Dybala a supporto di Higuain che, dopo due gol in due partite a Torino contro il Napoli, per la prima volta mette piede al San Paolo da avversario e sa che per lui ci sarà una speciale accoglienza (non esattamente positiva). Coperta corta in panchina: fuori dai giochi anche Moise Kean, infortunatosi al Torneo di Viareggio.

NAPOLI JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoil Juventus, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic, 20 Zlelinski, 8 Jorginho, 30 Rog, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 18 Lemina, 8 Marchisio, 28 Rincon, 27 Sturaro

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Benatia, Pjaca, Kean

