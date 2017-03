Probabili formazioni/ Palermo Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Palermo Cagliari, Foto LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Palermo-Cagliari, in programma alle ore 15 di domenica 2 aprile, è valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; due squadre con ambizioni e motivazioni diverse si sfidano oggi al Renzo Barbera. Il Cagliari è abbondantemente salvo, rischia ben poco e anzi vuole provare a scalare qualche posizione in classifica chiudendo in ascesa un campionato che è stato comunque positivo; il Palermo ha 7 punti da recuperare per salvarsi ma ha già sprecato una serie di occasioni utili per accorciare le distanze nei confronti dell’Empoli, questa partita interna ne rappresenta un’altra che non può essere sprecata. In attesa del calcio d’inizio di domenica, andiamo a dare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Palermo-Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Senza lo squalificato Diamanti, Diego Lopez schiera il suo Palermo con un 4-2-3-1 nel quale Chochev e Gazzi sembrano essere i favoriti per occuparsi della zona nevralgica del campo, la cerniera davanti a una difesa che potrebbe avere come centrali Cionek e Andelkovic anche se Goldaniga si gioca una maglia fino all’ultimo. A fare i terzini saranno Rispoli, che ritrova il posto da titolare, e Aleesami anche se Pezzella è tornato a disposizione e potrà dunque andare in panchina. In mezzo al campo ci sono comunque delle alternative, rappresentate innanzitutto da Jajalo; Bruno Henrique invece potrebbe comunque essere titolare perchè nel modulo studiato dall’allenatore sembra in vantaggio per occuparsi della zona di trequarti, avendo come supporto sulle corsie esterne i due ungheresi Balogh e Sallai (con Embalo che rimane comunque in lizza per una maglia). Da prima punta naturalmente agirà Nestorovski, rinfrancato dalla doppietta con la nazionale macedone nella vittoria per 3-0 contro il Lichtenstein.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Massimo Rastelli deve fronteggiare un’infermeria piuttosto piena: sperava di recuperare Ceppitelli che invece è fermo fino a metà mese, stagione pressochè finita per Dessena e Melchiorri mentre c’è qualche speranza di rivedere Barella nelle ultime giornate del campionato. Ad ogni modo in difesa dovrebbe reggere lo schieramento con Isla e Murru sulle corsie, mentre in mezzo sarà ancora Pisacane a fare coppia con Bruno Alves che arriva dagli impegni della nazionale portoghese; al centro del campo invece è ballottaggio tra Tachtsidis (espulso domenica sera con la Grecia) e Davide Di Gennaro per la posizione di playmaker, Padoin e Ionita sono i favoriti per supportare il regista anche se Deiola potrebbe giocarsi un posto ed essere titolare a sorpresa. Per quanto riguarda invece l’attacco, si va verso una variazione rispetto a quelli che di solito sono i prescelti di Rastelli: Joao Pedro potrebbe fare un passo avanti e affiancare Borriello, questo significa che come trequartista agirebbe Faragò che ha superato i problemi fisici.

PALERMO CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Palermo Cagliari, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero Sky Calcio 4, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

PALERMO (4-2-3-1): 1 Posavec; 3 Rispoli, 15 Cionek, 4 Andelkovic, 19 Aleesami; 18 Chochev, 14 Gazzi; 22 Balogh, 25 Bruno Henrique, 20 Sallai; 30 Nestorovski

A disposizione: 68 Fulignati, 89 Morganella, 44 Sunjic, 12 G. Gonzalez, 6 Goldaniga, 2 Vitiello, 97 Pezzella, 11 Embalo, 28 Jajalo, 98 Lo Faso, 8 A. Trajkovski, 9 Stefan Silva

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: Diamanti

Indisponibili: Rajkovic

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Rafael A.; 3 Isla, 19 Pisacane, 2 Bruno Alves, 29 Murru; 20 Padoin, 8 D. Di Gennaro, 21 Ionita; 16 Faragò; 10 Joao Pedro, 22 Borriello

A disposizione: 28 Gabriel, 13 R. Colombo, 35 Salamon, 24 M. Capuano, 12 Miangue, 77 Tachtisidis, 27 Deiola, 17 Farias, 25 Sau, 32 Kwang-Son Han

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ceppitelli, Dessena, Barella, Melchiorri

