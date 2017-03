Probabili formazioni/ Torino Udinese: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Torino Udinese, LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Torino-Udinese apre il programma della domenica della trentesima giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo domenica 2 aprile alle ore 12.30 per il cosiddetto lunch match, che andrà in scena allo stadio Olimpico-Grande Torino. Partita fra due squadre che di fatto non hanno più nulla di concreto da chiedere al campionato: la zona Europa è troppo lontana e il rischio retrocessione inesistente, di conseguenza speriamo di poter assistere a una bella partita, in cui si possano vivere emozioni e godere di un bel calcio. Aspettando il calcio d’inizio di domani, andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Torino Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Rosa quasi al completo per Sinisa Mihajlovic, anche se l’allenatore del Torino deve fare i conti con le assenze degli indisponibili Obi e Avelar. Il Torino dovrebbe schierarsi in campo secondo il modulo 4-3-3: in porta senza alcun dubbio Hart; davanti a lui la linea difensiva dovrebbe essere composta dall’azzurro Zappacosta a destra, dalla coppia centrale con Rossettini e Moretti, infine Molinaro terzino sinistro; a centrocampo ipotizziamo un terzetto composto da Acquah Lukic e Baselli, anche se naturalmente Benassi resta un valido candidato per una maglia da titolare; infine il tridente d’attacco con Iago Falque a destra, perno centrale naturalmente Belotti e Iturbe sulla sinistra, con Ljajic possibile alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Per Luigi Delneri invece la lista degli indisponibili è piuttosto lunga, dal momento che comprende Fofana, Evangelista, Faraoni, Gnoukouri, Karnezis e Felipe. Di conseguenza in panchina dovrebbe accomodarsi un numero ridotto di uomini, mentre la formazione titolare dovrebbe prevedere Scuffet in porta; linea difensiva a quattro con Widmer terzino destro, Danilo e Angella centrali, Samir sulla fascia mancina; proseguendo con il modulo 4-3-3, ecco che a centrocampo la soluzione più probabile è il terzetto composto da Badu, Hallfredsson e Jankto; infine in attacco ipotizziamo il tridente composto da De Paul, Zapata punta centrale e Thereau.

TORINO UDINESE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Torino Udinese, partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali della pay tv del satellite, per la precisione Sky Super Calcio e Sky Calcio 1.

TORINO (4-3-3): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 Moretti, 3 Molinaro; 6 Acquah, 25 Lukic, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 19 Iturbe. All. Mihajlovic.

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 5 Carlao, 29 De Silvestri, 23 Barreca, 4 Castan, 15 Benassi, 16 Gustafson, 18 Valdifiori, 10 Ljajic, 11 Maxi Lopez, 31 Boyé.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Obi, Avelar.

UDINESE (4-3-3): 22 Scuffet; 27 Widmer, 5 Danilo, 4 Angella, 3 Samir; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 9 Zapata, 77 Thereau. All. Delneri.

A disposizione: 25 Perisan, 75 Heurtaux, 34 G. Silva, 26 Kums, 99 Balic, 19 Matos, 96 Ewandro, 18 Perica.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Fofana, Evangelista, Faraoni, Gnoukouri, Karnezis, Felipe.

