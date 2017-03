Pronostici Lega Pro, l'esultanza dei giocatori del Piacenza (Foto LaPresse)

PRONOSTICI LEGA PRO: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 32^ GIORNATA (OGGI SABATO 1 APRILE 2017) - Pronti a vivere un altro turno in Lega Pro 2016-2017, pronti a farlo attraverso i pronostici: per le gare della trentaduesima giornata i temi sono tanti, perchè l’allargamento della griglia dei playoff fa sì che tante squadre si giochino ancora molto nella loro stagione. Cosa dobbiamo aspettarci dunque dalle partite del fine settimana? Analizzando lo stato di forma delle varie squadre, la classifica e altri fattori, presentiamo le sfide principali tra quelle in programma oggi, sabato 1 aprile, e i pronostici legati a queste singole partite.

PRONOSTICO PIACENZA-AREZZO (GIRONE A, sabato ore 16:30) - Bella sfida tra due squadre che si trovano nei piani alti del girone A; il Piacenza è in salute avendo vinto a Como (in rimonta) ed essendo del tutto uscito da un periodo nero che, fatto di sei partite senza vittoria, l'avevano spinto quasi ai margini della zona playoff. Sono sette le vittorie consecutive per Arnaldo Franzini, e in quattro di queste occasioni il suo Piacenza non ha subito gol lasciando intendere di potersi giocare anche il terzo posto. Per farlo bisognerà battere l'Arezzo nella sfida diretta: i toscani hanno effettuato il percorso inverso perchè dopo cinque vittorie consecutive e uno sguardo sulla seconda posizione hanno smesso di vincere, e perdendo due delle ultime tre trasferte (un punto raccolto). Il momento è troppo favorevole al Piacenza, che può anche sfruttare il fattore Garili: pronostico dunque per la vittoria degli emiliani, segno 1.

PRONOSTICO ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO (GIRONE A, sabato ore 18:30) - La capolista contro la rivelazione: la Giana Erminio minaccia addirittura di portarsi in seconda posizione qualora la Cremonese dovesse avere un calo drastico. Per i lombardi impresa dura: vero che l’Alessandria ha perso cinque volte nelle ultime undici uscite (prima era rimasta imbattuta), ma in casa continua a essere una schiacciasassi e ha una serie aperta di undici vittorie, ultimo stop il 3 ottobre contro la Cremonese. La Giana è in grande salute, ha vinto cinque delle ultime sei partite e sette delle ultime nove, non perde dallo scorso 12 febbraio e ha già otto vittorie esterne nel suo campionato. Tuttavia l’Alessandria al Moccagatta ha una marcia in più; per questo motivo i favori del pronostico sono per la squadra di casa (segno 1).

PRONOSTICO SIENA-CREMONESE (GIRONE A, sabato ore 20:30) - Partita difficile da decifrare: seconda in classifica, la Cremonese ha ottenuto un punto nelle ultime due partite perdendo male a Pistoia e facendosi fermare in casa dal Pontedera. Una squadra ottima in termini assoluti, che però nell’arco della stagione è andata incontro a cali inspiegabili; arrivava da quattro vittorie consecutive (tra cui Alessandria e Arezzo), rischia ora di perdere la seconda posizione che aveva già lasciato per strada prima di andarsela a riprendere. Può approfittare di questi cali il Siena, che al Franchi ha battuto l’Alessandria due settimane fa; una squadra, quella toscana, che ha anche perso sette delle ultime dieci partite e, pur con uno sguardo ai playoff, deve ancora stare attenta a non finire risucchiata nella corsa per non giocare i playout. Il pronostico è in equilibrio: la Cremonese ha qualcosa in più ma puntiamo sul pareggio (segno X).

© Riproduzione Riservata.