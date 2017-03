Pronostici Serie A/ Le scommesse e le quote sugli anticipi di oggi: Sassuolo Lazio, Roma Empoli

Pronostici Serie A (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE A, LE SCOMMESSE E LE QUOTE SUGLI ANTICIPI DI OGGI (30^ GIORNATA) – La 30^giornata del campionato di Serie A, di nuovo protagonista dopo la sosta per le nazionali, viene inaugurata dalle due formazioni capitoline, impegnate in due anticipi che le vedono già sulla carta favorite. Sono infatti solo due le partite in programma per questo sabato: si comincerà alle ore 18.00 alla Dacia Arena per la sfida Sassuolo e Lazio, a cui farà seguito la partita all’Olimpico tra Roma e Empoli, in programma alle ore 20.45. Se per la partita serale il risultato pare già scritto l’anticipo in terra emiliana potrebbe ancora nascondere qualche sorpresa, specialmente se la formazione biancoceleste dovrà fare a meno di una sua colona in difesa ovvero Stefan De Vrij. Andiamo quindi a vedere i pronostici che la nostra redazione ha stilato per gli anticipi di questa 30^ giornata di campionato, provando a leggere all’interno di tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide in programma oggi.

Pronostico Sassuolo-Lazio (ore 18.00) – Per il primo incontro della 30^ giornata di Serie A tra Sassuolo e Lazio la bilancia pare pesare decisamente a favore della formazione ospite alla Dacia Arena, per diversi fattori che ora elencheremo. La formazione di Inzaghi ha a suo fare innanzitutto lo storico, con tre vittorie negli ultimi 5 testa a testa, oltre che uno stato di forma eccellente: sono state 4 le vittorie registrare nelle ultime 5 partite disputata, a cui si aggiunge un pareggio rimediato contro il Cagliari. Ben diverso il bilancio in casa di Di Francesco, che negli ultimi 5 match disputati ha rimediato solo due risultati utili e ritorna in casa con due sconfitte di seguito alle spalle. Da valutare però in casa biancoceleste la possibile assenza di De Vrij. Pronostico 2 secco

Pronostico Roma-Empoli (ore 20.45) –La Roma di Spalletti deve necessariamente sfruttare questo anticipo della 30^ giornata contro l’Empoli per non perdere la seconda posizione in classifica, complice il big match di domenica tra Napoli e Juventus. Il pronostico comunque è dalla parte dei giallorossi: che oltre al fattore casa, per i capitolini va a favore anche lo storico, con 3 vittorie negli ultimi 5 scontri diretti (e due pareggi), oltre che un migliore stato di forma: 3 vittorie di seguito negli ultimi 5 match disputati e tanta energia dopo il saluto all’Europa League, contro la formazione di Martusciello che non vince dal 22 gennaio, e presentandosi all’Olimpico con 6 sconfitte di seguito. Pronostico: larga vittoria giallorossa

