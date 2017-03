Pronostici Serie B, La formazione del Verona (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE B, LE SCOMMESSE E LE QUOTE SULLE PARTITE DI OGGI (33^ GIORNATA) – La 33^ giornata del campionato di Serie B entra nel vivo in questo sabato 1 aprile 2017, dopo che i due anticipi Avellino-Spal e Cesena-Frosinone hanno regalato a tutti gli appassionati della cadetteria un gustoso anticipo nella serata di ieri. Secondo il calendario ufficiale sono ben 9 le partite messe in calendario per questo pomeriggio, con il fischio d’inizio atteso su tutti i campi citati fissato per le ore 15.00: andiamo quindi subito a vedere i pronostici stilati dalla nostra redazione. Come sempre abbiamo tenuto conto dei molteplici fattori e dati che riguardano gli incontri di questa 33^ giornata, a dir poco intensa, al fine di stabilire il possibile esito e i favoriti di ogni partita. Andiamo a leggere uno ad uno tutti i pronostici di Serie B di questa giornata.

Pronostico Ascoli Carpi (ore 15.00) – Pronostico difficile per il match al del Duca tra Ascoli e Carpi: le due formazioni al momento stazionano nella metà meno nobile della classifica della serie B, ma le personalità presenti in ciascuna rosa ci fa pensare a una partita molto vivace e ricca. In questo quadro un pareggio non pare difficile, anche se lo stato di forma vede meglio equipaggiati gli emiliani, che negli ultimi 5 incontri disputati hanno raccolto 4 risultati utili. Pronostico positivo per il Carpi

Brescia Entella (ore 15.00) - Per la partita tra Brescia e Entella, attesa alle ore 15.00 i dati ci riportano informazioni contrastanti: la classifica consegnerebbe ai liguri il titolo di favoriti, dato l’ottavo piazzamento, ma lo storico ci informa che sono le rondinelle a poter nutrire particolari aspettative per questa partita. Lo stato di forma premia infine l’Entella nel breve periodo, come lo stato del suo reparto offensivo: si annuncia una partita quindi combattuta e che difficilmente potrebbe terminare con un pareggio che scontenterebbe entrambe le compagini. Pronostico 1 o 2

Latina Cittadella (ore 15.00) – Fattore campo e storico paiono offrire al Latina il titolo di favorita per il match contro il Cittadella nella 33^ giornata: dal canto suo però la compagine granata registra uno stato di forma positivo (con 4 risultati utili di cui due vittorie raccolti negli ultimi 5 incontri disputati). Va però detto che la formazione nerazzurra, in lotta per la salvezza, potrebbe mettere oggi in campo qualcosa in più del solito, a scapito invece del Cittadella, cui la classifica tranquilla potrebbe demotivare la formazione in campo. Pronostico 1X

Novara Ternana (ore 15.00) – Storico a parte, per la partita tra Novara e Ternana, sono molteplici i fattori che fanno spostano l’ago della bilancia a favore della formazione novarese. Oltre al fattore campo al Piola gli azzurri hanno a loro favore la classifica della serie B, che li vede noni contro una formazione ferma alla 22^ piazza disponibile, oltre che un eccellente di stato di forma, che riporta 5 risultati utili, di cui 2 vittorie conseguite negli ultimi 5 match disputati. Chiaramente i medesimi numeri registrano segno negativo per la Ternana, a cui però storicamente sono andate il maggior numero di vittorie negli scontro diretti. Pronostico vittoria del Novara

Perugia Vicenza (ore 15.00)- Pare facile fare un pronostico per il match tra Perugia e Vicenza, atteso alle ore 15.00, almeno sulla carta: i grifoni si presentano sul campo di casa avendo a favore stato di forma, classifica, oltre che grandi bomber in rosa. Alla vigilia della 33^ giornata infatti gli umbri registrano la 4^ piazza a 48 punti nella serie B, contro il 17^ gradino avversario, distante 14 punti, a cui si aggiungono 5 risultati utili conseguiti negli ultimi 5 incontri del Perugia, mentre il Vicenza, nel medesimo arco temporale ha raccolto una sconfitta e tre pareggi.

Pisa Salernitana (ore 15.00) – Per Pisa-Salernitana, fare un pronostico del tabellone finale all’Anconetani non è affare semplice: la compagine toscana appare particolarmente aggressiva tra le mura di casa ma i granata approcciano alla 33^giornata di serie B dalla 12 posizione (contro la 21 del Pisa) oltre che con uno buon stato di forma viste le tre vittorie di seguito appena conseguite. Considerati tali fattori il pareggio pare una buona idea. Pronostico X

Pro Vercelli Bari (ore 15.00) – Per Pro Vercelli-Bari giocano a favore della formazione piemontese due elementi: fattore campo e stato di forma. Se infatti la classifica della serie B vede i galletti settimi con ben 12 punti di vantaggio rispetto alla formazione di casa, da canto loro la compagine piemontese ha appena ottenuto 5 risultati utili negli ultimi 4 match disputati e porta con se grandi bomber. Pronostico 1X.

Spezia Benevento (ore 15.00) – Sono ben 5 le posizioni che differenziano Spezia e Benevento, ma la classifica della serie B ci ricorda che sono appena 3 i punti di distacco. Per il match della 33^ giornata il pronostico potrebbe andare a favore della compagine spezzina, vista notevolmente più in forma nelle ultime settimane (3 risultati utili su 5) anche se sconta un piazzamento in classifica minore. D’altronde gli stregoni dopo un inizio di stagione scoppiettante stanno soffrendo un certo calo prestazionale: negli ultimi 5 incontri disputati i giallorossi hanno raccolto appena un pareggio. Pronostico favorevole allo Spezia.

Trapani-Verona (ore 15.00)- Per lo scontro testa coda della 33^ giornata di Serie B il pronostico va a favore del Verona, che registra rispetto al Trapani un piazzamento in classifica e uno stato di forma più lusinghiero. I gialloblù hanno infatti a bilancio 55 punti e hanno trovato negli ultimi 5 incontri disputati 5 esiti utili di cui 2 vittorie: per contro lo storico testa a testa tra le due formazioni ci dona pochi dati e piuttosto equilibrati. Pronostico: successo degli scaligeri.

