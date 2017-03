Racing Roma Pro Piacenza/ Info streaming video diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Racing Roma Pro Piacenza (LAPRESSE)

Racing Roma Pro Piacenza sarà diretta dall'arbitro Vittorio di Gioia della sezione di Nola, assistito dai guardalinee Gianluca D'Elia di Ozieri e Fabio Pappagallo di Molfetta. Allo stadio Casal Del Marmo di Roma, sabato 1 aprile alle ore 14.30, scendono in campo i padroni di casa del Racing Club Roma e gli ospiti della Pro Piacenza, che si affronteranno nella 32esima giornata del campionato di Lega Pro (girone A).

Una gara fra una squadra in una condizione di classifica disperata e un'altra che invece sta scalando sempre più la classifica. Il Racing Roma, dopo aver dato qualche segnale di ripresa, è crollato nuovamente all'ultimo posto conquistando solo due punti nelle ultime quattro giornate. Ora la zona playout è distante quattro punti e arrivare all'ultimo posto vorrebbe dire tornare fra i dilettanti e dire addio alla terza serie italiana.

La Pro Piacenza invece ha avuto un periodo brillante, durante il quale ha raccolto numerose vittorie che l'hanno portata in zona playoff, nelle ultime due gare la squadra emiliana ha conquistato solo un punto, frutto naturalmente di un pareggio contro la Lupa Roma e una sconfitta contro la Lucchese Libertas, scivolando al decimo posto. Un traguardo che permetterebbe comunque di partecipare agli spareggi di fine stagione, ma che al momento non da certezze alla compagine rossonera.

Il Racing Roma potrà affrontare questa partita con tutta al rosa a disposizione di mister Giuliano Giannichedda. Le liste degli squalificati e degli infortunati sono vuote, invece nell'elenco dei diffidati figura il giovane terzino destro Andrea Selvaggio. Formazione base nel modulo 4-3-1-2 con centrocampo a rombo. In porta il lettone Reinholds, in difesa invece previsti Bigoni, Macellari, Caldore e Paparusso, mentre a centrocampo dovrebbero agire Ricciardi, Vastola e Corticchia. Nel tridente offensivo D’Attilio alle spalle di Majtan e Claudio De Souza.

Nessuno squalificato né infortunato anche per il Pro Piacenza, che mister Fulvio Pea ha trascinato in zona playoff dopo un girone d’andata in sofferenza. L'elenco dei diffidati annovera il difensore centrale Francesco Bini e la punta centrale Riccardo Musetti. La formazione utilizzerà il modulo 4-4-2, schieramento compatto che ha dimostrato di essere il più adatto alle caratteristiche della rosa a disposizione di mister Fulvio Pea. In porta giocherà Fumagalli, nella retroguardia a quattro invece Calandra, Bini, Belotti e Bianco. A centrocampo spazio per i due interni Barba e Pugliese e per gli esterni Aspas e Bazzoffia. A completare la formazione titolare saranno le due punte Cassani e Musetti.

Giocando in casa il Racing Roma dovrebbe provare ad aggredire la partita. Per i capitolini, le sfide interne rappresentano le migliori opportunità per sperare di agganciare la salvezza. Il Pro Piacenza dal canto suo non muta troppo il proprio atteggiamento tra casa e trasferta, ma cerca sempre d'imporre il proprio gioco e il proprio ritmo. Interessante il confronto a distanza tra i due centravanti, Claudio De Sousa del Racing Roma e Massimiliano Pesenti del Pro Piacenza, autori di 13 gol a testa in questo campionato.

Per quanto riguarda i pronostici relative alla gara, l’agenzia di scommesse Intralot considera il Pro Piacenza favorito con una quota di 2.55 per il segno 2. La vittoria interna del Racing Roma (segno 2) paga 2.80 volte, mentre il pareggio (segno X) vale 3.05. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Racing Roma Pro Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

