Reggina Melfi/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA REGGINA-MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Reggina Melfi, diretta dal signor Maggioni di Lecco, sabato 1 aprile alle ore 14.30, sarà il primo anticipo che aprirà il programma della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Si troveranno di fronte due squadre chiamate a conquistare punti fondamentali nella lotta per la salvezza, considerando quanto le distanze in classifica si sono ristrette nelle ultime settimane.

Situazione riapertasi anche grazie al cambio di ritmo dei lucani, che dopo tre vittorie consecutive hanno pareggiato la settimana scorsa zero a zero in casa contro l'Akragas, in un match tra due formazioni che stanno lottando punto a punto per la permanenza in Lega Pro. Dieci punti in quattro partite che hanno riportato i gialloverdi a due soli punti di distanza dal terzetto delle quintultime, formato da Catanzaro, Taranto e, appunto, Reggina.

I calabresi hanno messo alle corde la settimana scorsa un Siracusa che in casa nell'ultimo periodo era stato implacabile ma che contro gli amaranto ha dovuto accontentarsi di un pareggio. Troppo poco però, considerando che la salvezza diretta per la squadra di Zeman è lontana ancora due lunghezze: chi dovesse uscire sconfitto dal confronto di sabato pomeriggio al Granillo, con le giornate da disputare che sono ormai sempre meno, potrebbe ritrovarsi a pagare uno scotto molto grande in classifica.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: Reggina in campo con Sala a difesa della porta e il serbo Kosnic, Cucinotti e De Vito a formare la linea difensiva a tre. Il danese Knudsen, lo svizzero Botta e De Francesco giocheranno al centro della linea mediana, mentre gli esterni di centrocampo saranno Cane (in gol nella trasferta di Siracusa) sulla fascia destra e Porcino sulla fascia sinistra. Bianchimano e Coralli andranno invece a formare la coppia offensiva.

La risposta del Melfi sarà affidata a Gragnaniello come estremo difensore, mentre Laezza, De Giosa e Romeo saranno titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Alessio Esposito, il brasiliano Vicente e Marano, mentre Francesco Bruno sarà schierato titolare sulla corsia laterale di destra e Lodesani presidierà invece la fascia opposta. In attacco, confermato il tandem Gammone-De Vena.

3-5-2 da entrambe le parti per quanto riguarda la scelta dei moduli tattici, per necessità per quanto riguarda la Reggina, considerando anche alcune assenze alle quali Karel Zeman dovrà far fronte, per scelta per Aimo Diana che, dopo aver sostituito Bitetto sulla panchina del Melfi, sembra aver letteralmente sbloccato la squadra, riportandola a credere a una salvezza che sembrava improbabile solo fino a qualche settimana fa. Soprattutto, il Melfi non incassa gol da quattro partite di fila, dato clamoroso per quella che resta la peggior difesa del girone.

Reggina vincente una sola volta nelle ultime nove partite di campionato disputate, ma i bookmaker concedono comunque fiducia agli amaranto con quota 2.15 offerta da Snai per l'affermazione esterna. Sisal Matchpoint propone invece a 3.25 la quota relativa all'eventuale pareggio, mentre Paddy Power alza fino a 3.50 la quota per il successo esterno dei lucani. Niente diretta tv ma solo diretta streaming video per Reggina Melfi, sabato 1 aprile alle ore 14.30, in esclusiva per tutti gli abbonati al sito sportube.tv.

