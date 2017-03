Renate Lucchese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate Lucchese, Jacopo Scaccabarozzi, 22 anni, centrocampista del Renate (LAPRESSE)

DIRETTA RENATE-LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate Lucchese sarà diretta dall’arbitro Alessandro Pietropaolo della sezione di Modena, assistito dai guardalinee Alessandro Salvatori di Rimini ed Alex Cavallina di Parma. Sabato 1 aprile alle ore 16:30 ha inizio la gara inserita nel programma della 32^giornata del campionato di Lega Pro girone A che vede in campo il Renate e la Lucchese.

Un match che ha una certa rilevanza per quanto concerne la lotta per centrare i play off e magari sognare una promozione nella serie cadetta. Infatti, in questo momento la graduatoria vede al settimo posto il Renate con 45 punti con uno score di 33 gol fatti e 30 incassati mentre la Lucchese occupa l’undicesimo posto con 40 punti ed un bilancio realizzativo fatto di 39 gol fatti e 33 subiti. Per analizzare meglio questo interessante confronto è necessario valutare il rendimento rispettivamente in casa ed in trasferta del Renate e della Lucchese. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

In casa la Renate ha un ottimo cammino con ben 33 punti conquistati sui 48 disponibili ed una sola sconfitta incassata. Meglio hanno fatto soltanto l’Arezzo e l’Alessandria. In trasferta la Lucchese non è proprio eccezionale soprattutto per quanto concerne le ultime uscite: infatti nelle ultime cinque gare lontano dalle mura amiche la Lucchese ha portato a casa un solo punto. L’unico precedente tra le due compagini è quello che si è consumato nella gara di andata con tanto di pareggio per 1-1 con reti di Merlonghi per la Lucchese e Marzeglia per il Renate. Lo stato di forma è nettamente migliore quello del Renate con 8 punti conquistati nelle ultime 5 contro i soli 4 della Lucchese.

Per quanto concerne i probabili schieramenti, il Renate si dovrebbe disporre sul rettangolo di gioco con un 4-3-3 abbastanza offensivo. Cincilla sarà l’estremo difensore mentre faranno parte del pacchetto arretrato Anghileri sulla corsia di destra, nel mezzo Di Gennaro nonostante la sfortunata autorete dell’ultima giornata con Teso e nel ruolo di terzino sinistro si va verso un ballottaggio tra Vannucci e Graziano. In mediana il ruolo di metronomo è affidato a Malgrati ai cui fianchi ci sarà senza dubbio Scarabozzi come interno di sinistra mentre sul fronte destro Palma se la gioca alla pari con Bizzotto. In avanti il tridente avrà come terminale centrale Florian, Lavagnoli sulla destra mentre largo a sinistra dovrebbe esserci Napoli senza escludere l’opzione Mora.

La risposa della Lucchese è affidata ad un 3-4-3 di concezione abbastanza offensiva. In porta Nobile mentre il trio difensivo vedrà l’argentino Espeche nel mezzo, Maini sul centro destra ed uno tra Dermaku e Merlonghi sul centrosinistra. A centrocampo il compito di proteggere le corsie e dare sostegno nella fase offensiva verrà affidato a Tavanti sulla destra e Cecchini sulla sinistra. In mezzo confermato Muccini mentre Mingazzini rischia di essere scalzato da Bragadin. In avanti tridente tutto fantasia e velocità composto da Fanucchi, Raffini e Nolè.

Gli schieramenti delle due formazioni lasciano immaginare ad un incontro molto aperto, dove si baderà soprattutto alla fase di costruzione senza fare barricate a difesa dei rispettivi portieri. Dunque ci sarà un certo spettacolo e potrebbe avere la meglio la formazioni che saprà essere più equilibrata e corta. In particolare sarà cruciale la sfida sulle corsie laterali con relativo tentativo di arrivare sul fondo per mettere palloni interessanti per i propri attaccanti.

La maggior parte dei bookmaker, tra cui anche SNAI, pensano ad una gara dove il Renate possa avere la meglio. Infatti, la quota per la vittoria dei padroni di casa (segno 1) è stata fissata a 1,85, contro un pareggio (segno X) a 3,30 mentre la vittoria della Lucchese (segno 2) moltiplicherebbe per 4,15 la posta in gioco. Inoltre, c’è da attendersi pochi gol in quanto l’Under 2,5 è quotato 1,60 mentre l’Over 2,5 si attesta intorno al 2,15.

