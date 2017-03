Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C (32^ giornata, oggi)

Risultati Lega Pro, Foto LaPresse

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B, C (32^ GIORNATA, OGGI 1 APRILE 2017) - Torna il grande spettacolo della Lega Pro 2016-2017: siamo arrivati alla trentaduesima giornata, ciò significa che ne mancano appena sette per chiudere la stagione regolare e avviarci negli spareggi (playoff e playout). Tante squadre sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi; senza timore di sbagliarci possiamo dire che entrando nella prima giornata di aprile nessuna squadra arriva senza motivazioni.

Il programma di sabato 1 ci dice che per il girone A si parte alle ore 14:30 con Como-Carrarese, Livorno-Lupa Roma, Olbia-Viterbese e Racing Roma-Pro Piacenza; alle ore 16:30 avremo Piacenza-Arezzo, Pistoiese-Tuttocuoio e Renate-Lucchese, alle ore 18:30 si giocherà Alessandria-Giana Erminio per poi chiudere alle ore 20:30 con Pontedera-Prato e Siena-Cremonese. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Il big match si gioca al Garilli senza dubbio: Arezzo terzo con 56 punti e in vista di un secondo posto che era già riuscito a prendersi (senza difenderlo), Piacenza che, quattro punti più sotto, si gioca sicuramente una delle posizioni tra la seconda e la quarta ed è la squadra più calda del momento. Per la promozione pare siano rimaste in due: l’Alessandria difende 6 punti di vantaggio su una Cremonese troppo ondivaga e incostante per essere davvero attaccata ai piemontesi. In coda momenti negativi soprattutto per Racing Roma, quasi condannata, e Olbia: clamoroso il crollo dei sardi che adesso rischiano grosso.

Risultati girone B: alle ore 14:30 Modena-Forlì, alle ore 18:30 Teramo-Sambenedettese. In campo tre squadre impegnate nella corsa alla salvezza: il Modena arriva da una vittoria esterna e al momento sarebbe fuori dai guai, il Teramo ha 4 punti nelle ultime due e con una vittoria aggancerebbe proprio il Forlì, in serie negativa (due pareggi e due sconfitte) e tornato nuovamente a soffrire dopo un bel periodo. La Sambenedettese, trascinata da super Leonardo Mancuso, è molto vicina a blindare un posto nei playoff.

Risultati girone C, con due partite: alle ore 14:30 Reggina-Melfi, alle ore 20:30 Fidelis Andria-Messina. Al Granillo una partita delicatissima: il Melfi non perde da quattro gare (10 punti) e si è totalmente rimesso in corsa, ha 2 punti da recuperare a un terzetto nel quale compare la stessa Reggina, a secco da tre partite (due punti conquistati) ma che la scorsa domenica si è presa un bel pareggio a Siracusa. La sensazione in fondo alla classifica è che fino alla fine si giocherà per salvarsi: la Vibonese, ultima in classifica, ha solo 5 punti di ritardo dal quindicesimo posto.

Ci attende una bella giornata: 14 partite davvero interessanti che ci diranno in che modo cambierà la classifica dei tre gironi e quale andamento prenderà un campionato di Lega Pro che, sia pure nella parte conclusiva della stagione regolare, deve ancora regalarci tante sorprese e tutti i suoi verdetti. E’ dunque ora di lasciar parlare il campo.

GIRONE A

Sabato 1 aprile

ore 14:30 Como-Carrarese

ore 14:30 Livorno-Lupa Roma

ore 14:30 Olbia-Viterbese

ore 14:30 Racing Roma-Pro Piacenza

ore 16:30 Piacenza-Arezzo

ore 16:30 Pistoiese-Tuttocuoio

ore 16:30 Renate-Lucchese

ore 18:30 Alessandria-Giana Erminio

ore 20:30 Pontedera-Prato

ore 20:30 Siena-Cremonese

CLASSIFICA GIRONE A

Alessandria 66

Cremonese 60

Arezzo, Livorno 56

Giana Erminio 53

Piacenza 52

Renate, Como 45

Viterbese 44

Pro Piacenza 42

Lucchese (-2) 40

Siena 38

Pistoiese 36

Pontedera 34

Tuttocuoio, Carrarese, Olbia 32

Lupa Roma, Prato 29

Racing Roma 25

GIRONE B

RISULTATO FINALE Reggiana-Pordenone 0-0

Sabato 1 aprile

ore 14:30 Modena-Forlì

ore 18:30 Teramo-Sambenedettese

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 68

Padova 62

Parma 60

Pordenone* 58

Reggiana* 53

Sambenedettese 48

Gubbio 47

AlbinoLeffe 43

Feralpisalò 42

Maceratese (-2), Santarcangelo, Bassano 40

Sudtirol 35

Mantova, Modena 32

Forlì 31

Fano 30

Lumezzane, Teramo 28

Ancona 24

* una partita in più

GIRONE C

Sabato 1 aprile

ore 14:30 Reggina-Melfi

ore 20:30 Fidelis Andria-Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 68

Lecce 64

Matera 55

Juve Stabia 53

Virtus Francavilla 49

Siracusa 48

Casertana (-2), Cosenza 44

Fidelis Andria 41

Fondi (-1), Paganese* 40

Catania (-7) 39

Messina 34

Monopoli 32

Akragas 31

Catanzaro, Taranto*, Reggina 29

Melfi (-1) 27

Vibonese 26

