Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi: Sassuolo Lazio e Roma Empoli

Risultati Serie A, Foto LaPresse

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (30^ GIORNATA, 1 APRILE 2017) - La Serie A 2016-2017 torna in campo: archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali siamo pronti a vivere la trentesima giornata di un campionato sempre più entusiasmante, che si avvia alla sua conclusione ma deve ancora darci i suoi verdetti definitivi. Sono due gli anticipi di un turno che si concluderà con un Monday Night, e che dunque sarà giocato sulla distanza di tre giorni; possiamo quindi andare a presentare le prime partite e i temi che si affronteranno in campo.

Sabato 1 aprile si parte dunque con Sassuolo Lazio (ore 18) per poi proseguire con Roma Empoli (ore 20:45): in campo le due squadre romane, e per entrambe questo è un campionato di alto livello anche se gli obiettivi sono diversi. Partiamo dalla Lazio, che ritorna a difendere il suo quarto posto: lo scorso anno si è trattato di una stagione transitoria con l’arrivo di Simone Inzaghi al posto di Pioli, la sensazione è che l’Europa League abbia tolto energie a una squadra poco abituata al doppio impegno ma questa volta la Lazio aspira a tornare a giocare le coppe con la consapevolezza di poter avere ben altro rendimento. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Di fronte i biancocelesti avranno un Sassuolo abbondantemente salvo, che ha raccolto decisamente meno di quanto avrebbe sperato e che, a sua volta, si è scontrato con le fatiche di Europa League: per i neroverdi l’obiettivo è quello di scollinare oltre la quota dei 40 punti e poi provare a raggiungere il miglior posizionamento possibile.

La Roma ospita l'Empoli con la consapevolezza di inseguire lo scudetto: i punti di ritardo dalla Juventus sono 8, ma questa giornata può essere cruciale perchè i bianconeri andranno a Napoli e dunque, se da una parte si potrebbe accorciare sulla vetta, dall’altra c’è la possibilità di scrollarsi di dosso i partenopei nella lotta al secondo posto (primo obiettivo dei giallorossi), e dunque poter guardare in seguito con più concretezza al tricolore, possibile visto che la Juventus dovrà ancora andare all’Olimpico.

L’Empoli fino a questo momento ha conservato 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione solo perchè le ultime tre si sono piantate: di fatto i toscani non vincono da dieci partite e non si possono assolutamente considerare al sicuro. Da qui alla fine del campionato servirà mettere qualche punto in cascina, è sempre possibile che qualcuna delle squadre alle spalle effettui la rimonta trovando continuità. Favorite d’obbligo Lazio e Roma, ma possiamo anche aspettarci qualche sorpresa…

SERIE A 2016-2017, 30^ GIORNATA

Sabato 1 aprile

ore 18:00 Sassuolo-Lazio

ore 20:45 Empoli-Roma

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 73

Roma 65

Napoli 63

Lazio 57

Inter, Atalanta 55

Milan 53

Fiorentina 48

Sampdoria 41

Torino 40

Chievo 38

Udinese 36

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo 31

Genoa 29

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 14

Pescara 12

© Riproduzione Riservata.