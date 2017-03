Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno: Il Verona va a Trapani

Risultati Serie B, Stefano Guberti in azione con il Perugia (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (33^ GIORNATA, 1 APRILE 2017) - Sabato 1 aprile continua e si conclude la 33esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017: per questo turno non è infatti previsto il posticipo del lunedì e, dopo aver assistito ai due anticipi, siamo pronti a vivere le nove partite che completeranno il quadro e daranno una definitiva conformazione alla classifica (almeno per ora).

Andiamo dunque a leggere quali sono le partite, anticipando che si giocano tutte alle ore 15: avremo Ascoli-Carpi, Brescia Virtus Entella, Latina Cittadella, Novara Ternana, Perugia Vicenza, Pisa Salernitana, Pro Vercelli Bari, Spezia Benevento e Trapani Verona. Le prime due della classe hanno già giocato: adesso tocca al Verona che, partito per dominare il campionato e tornare senza discussioni in Serie A, ha tenuto fede al suo ruolo soltanto per una parte del torneo. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Il sensibile calo scaligero ha messo in discussione la posizione di Fabio Pecchia e la trasferta di Trapani, contro una squadra che invece sta nettamente risalendo la corrente, non è affatto semplice per una squadra che da qui al termine della stagione regolare sarà costantemente sotto esame. Da sotto provano a dare fastidio per la terza posizione almeno quattro squadre: il Perugia, in forma anche se con qualche pareggio di troppo, ospita un Vicenza che deve ancora lottare per salvarsi.

Il Benevento è calato molto e rischia nella trasferta di La Spezia, contro una squadra costruita per la promozione ma che non riesce a esprimere del tutto il suo valore sul campo; poi ci sono Cittadella e Bari, che tra alti e bassi restano sornione e se la possono giocare. I galletti sono ospiti della Pro Vercelli (in ripresa), i veneti vanno a Latina e dunque per entrambe si tratta di partite contro squadre piene di motivazioni, perchè appartengono alla zona bassa della classifica.

Appena più sotto c’è anche la Virtus Entella, che i playoff li ha sfiorati lo scorso anno e ora è più che mai intenzionata a giocarli: i liguri sono a Brescia, sul campo di una squadra dalla quale si attendeva decisamente di più e che deve racimolare punti per salvarsi. Nella corsa ai playoff ha pochi margini di errore il Carpi: per Fabrizio Castori complicata trasferta ad Ascoli, contro una squadra che vuole ridurre il margine sulla Salernitana che ha 4 punti in più e la precede direttamente in classifica.

In coda, detto del Trapani che sembra un’altra squadra rispetto a quella del girone di andata, il Pisa deve combattere contro la mazzata dei 4 punti di penalizzazione che l’hanno trascinato al penultimo posto; ancora fanalino di coda la Ternana, che però arriva dal brillante 4-1 all’Avellino e adesso va a giocare sul campo di un Novara che deve blindare la sua posizione nelle prime otto.

SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli Carpi

ore 15:00 Brescia Virtus Entella

ore 15:00 Latina Citadella

ore 15:00 Novara Ternana

ore 15:00 Perugia Vicenza

ore 15:00 Pisa Salernitana

ore 15:00 Pro Vercelli Bari

ore 15:00 Spezia Benevento

ore 15:00 Trapani Verona

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Frosinone 60*

Spal 58*

Verona 55

Perugia, Benevento (-1) 48

Cittadella, Bari 47

Virtus Entella, Novara 46

Spezia 45

Carpi 44

Salernitana 42

Avellino 40*

Ascoli 38

Cesena 37*

Pro Vercelli 35

Vicenza 34

Latina, Brescia 33

Trapani 32

Pisa (-4) 31

Ternana 29

SERIE B 2016-2017, 34^ GIORNATA

Lunedì 3 aprile

ore 20:30 Frosinone-Avellino

Martedì 4 aprile

ore 20:30 Bari-Latina

ore 20:30 Benevento-Ternana

ore 20:30 Carpi-Pro Vercelli

ore 20:30 Cesena-Brescia

ore 20:30 Perugia-Pisa

ore 20:30 Salernitana-Cittadella

ore 20:30 Spal-Novara

ore 20:30 Verona-Spezia

ore 20:30 Vicenza-Trapani

ore 20.30 Virtus Entella-Ascoli

