Roma Empoli / Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

ROMA EMPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma Empoli si gioca sabato 1 aprile alle ore 20.45; allo stadio Olimpico si disputerà la partita che è valida come anticipo serale della trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La Roma vuole vincere per difendere il secondo posto, che ormai è il principale obiettivo della stagione dei giallorossi, provando comunque a tenere accesa una speranza scudetto e magari senza faticare troppo, dal momento che si avvicina il derby di Coppa Italia. L’Empoli invece non è ancora salvo: fare risultato sarà difficile, ma se i toscani ci riuscissero sarebbe una grande spinta, anche dal punto di vista del morale. In attesa che le due squadre facciano il loro ingresso in campo possiamo andare a vedere quali dubbi aleggino ancora nella mente dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Empoli.

ROMA EMPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma Empoli, partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Roma (segno 1) vale 1,16, il pareggio (segno X) è quotato 7,50 mentre la vittoria dell’Empoli (segno 2) vi permetterà di vincere 17,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Centrocampo da reinventare per Spalletti, fra squalifiche e infortuni che di fatto impongono un turnover che forse sarebbe stato fatto comunque, dal momento che incombe il derby di Coppa Italia. I titolari dovrebbero essere l’ex Paredes e Grenier, a meno che Spalletti non decida invece di arretrare la posizione di Nainggolan mandando in campo Perotti sulla trequarti. A proposito dell’attacco, Salah potrebbe rimanere fuori, dunque di fatto l’egiziano, Perotti e Nainggolan sono in due per tre maglie e si alterneranno nel corso della partita, mentre Dzeko, reduce da un altro gol con la maglia della Bosnia, sarà in campo: troppo ghiotta la possibilità di accorciare sulla Juventus (o di allungare sul Napoli) per lasciare fuori l’attaccante. Altro dubbio legato al possibile turnover è quello fra Mario Rui (altro grande ex della sfida) ed Emerson Palmieri. Bruno Peres dovrebbe giocare dall’altra parte, mentre per quanto riguarda la difesa potremmo vedere Juan Jesus al posto di Manolas che è reduce dall’impegno con la nazionale, mentre in porta ci sarà naturalmente il titolare del campionato Szczesny che poi lascerà spazio ad Alisson per la Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - L’Empoli si presenta all’Olimpico senza diversi giocatori, fra infortuni e squalifiche: situazione difficile per Martusciello, che già deve fare i conti con una trasferta molto impegnativa. Grande attenzione per Skorupski, portiere che è in prestito dalla Roma, che sarà protetto da una retroguardia in cui Laurini e Pasqual saranno i terzini mentre la coppia centrale sarà formata da Bellusci e Barba, che nel vivaio giallorosso è cresciuto ed è stato un grande protagonista in Primavera. Squalificato Dioussé, al suo posto giocherà José Mauri: sarà lui il perno centrale dell’Empoli, affiancato dalle mezzali Krunic e Croce. Il trequartista sarà El Kaddouri; in attacco molti dubbi: la buona notizia è che la sosta ha permesso a Martusciello di recuperare Mchedlidze, che si gioca una maglia da titolare con Maccarone, mentre Thiam sembra favorito su Pucciarelli e Marilungo per l’altro posto a disposizione nell’attacco dell’Empoli, atteso da una missione difficile all’Olimpico.

ROMA (4-3-3): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 5 L. Paredes, 7 Grenier, 21 Mario Rui; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko. All. Spalletti.

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 33 Emerson P., 30 Gerson, 8 Perotti, 92 El Shaarawy, 10 Totti.

Squalificati: Strootman.

Indisponibili: Florenzi, De Rossi.

EMPOLI (4-3-3): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 19 F. Barba, 21 Pasqual; 33 Krunic, 5 José Mauri, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 7 Maccarone, 27 Thiam. All. Martusciello.

A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 3 Zambelli, 13 Veseli, 24 Cosic, 4 Dimarco, 17 Zajc, 77 Buchel, 20 Pucciarelli, 89 Marilungo, 9 Mchedlidze.

Squalificati: A. Costa, Dioussé.

Indisponibili: A. Tello.

