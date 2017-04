SINISA MIHAJLOVIC/ Video, “Delneri? Non rompa le scatole al Toro, pensi all'Udinese. Domani glielo dirò!"

Torino Udinese (Foto: Lapresse)

SINISA MIHAJLOVIC: DELNERI? PENSI ALL'UDINESE. DOMANI CHIARIRO' CON LUI (VIDEO) - Sinisa Mihajlovic si è reso protagonista di una conferenza stampa scoppiettante alla vigilia di Torino-Udinese, gara che si giocherà domani alle ore 12:30. Il tecnico granata ha risposto a Luigi Delneri, tecnico dei friulani che aveva parlato del Torino in questi termini: “È una squadra composta da goleador, giocatori titolari in Nazionale, sono più forti di noi sulla carta. Ripeto, avevano obiettivi diversi dai nostri che non stanno riuscendo a ottenere, ma ai blocchi di partenza sono stati costruiti in maniera diversa. Per noi sarà durissima “. Questa analisi non è piaciuta a Mihajlovic, che ha ribattuto a modo suo.

Delneri deve pensare all'Udinese e non al Torino: questo è l'estremo riassunto delle dichiarazioni di Mihajlovic, che ha spiegato di volersi chiarire personalmente con l'allenatore degli avversari. “Delneri – ha esordito l'ex Milan e Fiorentina - deve fare i conti con la sua squadra e non sa quali sono i nostri obiettivi. Conosco Delneri e so che è una persona rispettosa non voglio fare polemiche e domani chiarirò con lui che cosa voleva dire. Se voleva dire altro sono cavoli di chi mi ha fatto questa domanda. Il nostro obiettivo è l'Europa da raggiungere in due anni. Adesso dobbiamo fare più punti rispetto all'andata e possiamo riuscirci”. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI MIHAJLOVIC

