Sassuolo Lazio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA SASSUOLO LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 30^ GIORNATA) - Sassuolo Lazio, diretta dal signor Giacomelli di Trieste, sabato 1 aprile 2017 alle ore 18.00, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il programma dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. I neroverdi padroni di casa affronteranno un match complesso, avendo ottenuto un solo punto nelle quattro partite prima della sosta. Il rendimento dell'anno scorso per la squadra di Di Francesco, che chiuse con uno storico sesto posto, appare solamente un felice ricordo, mentre ora ora con trentun punti gli emiliani occupano solamente il quindicesimo posto, confortati solo dai sedici punti di vantaggio sulla terzultima piazza che blindano la squadra da qualsiasi tipo di rischio relativo alla retrocessione.

La Lazio dalla sua pur pareggiando a Cagliari senza reti (primo zero a zero della stagione biancoceleste) ha mantenuto il quarto posto in classifica. I ragazzi di Simone Inzaghi potrebbero scendere in campo al Mapei Stadium avendo in testa il fondamentale impegno del derby della prossima settimana, quando martedì saranno chiamati a difendere il due a zero dell'andata contro la Roma nella semifinale di Tim Cup. Anche in campionato però la corsa all'Europa è apertissima ed i biancoelesti non potranno permettersi di perdere ulteriore terreno. Anche perché vincendo a Reggio Emilia il successivo scontro diretto col Napoli potrebbe spalancare, inaspettatamente, le porte del terzo posto a Immobile e compagni. In una settimana, la Lazio si troverà dunque a giocarsi gli obiettivi per i quali ha lavorato duramente da metà luglio, quando Simone Inzaghi ha preso le redini della squadra in un momento difficile.

L'ultima vittoria in campionato del Sassuolo risale al 19 febbraio scorso sul campo dell'Udinese, l'ultima in casa addirittura al quattro a uno rifilato al Palermo il 15 gennaio scorso. Dopo il pari senza reti a Crotone, il Sassuolo ha perso in casa contro il Bologna e in trasferta contro la Roma, ritrovandosi superato in classifica anche dagli stessi felsinei e dal Cagliari. Dopo la sconfitta interna contro il Chievo del 28 gennaio scorso la Lazio ha inanellato nove risultati utili tra campionato e Coppa Italia, dei quali sette vittorie e due pareggi. Lo zero a zero di Cagliari prima della sosta è arrivato dopo la vittoria esterna sul campo del Bologna e quella casalinga contro il Torino, ed ha stoppato una striscia di cinque vittorie consecutive che i biancocelesti avevano ottenuto tra Serie A e Tim Cup.

Tre soli precedenti ufficiali al Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio, in cui le due formazioni hanno sperimentato tutti i risultati possibili. Al 29 settembre del 2013 risale il pareggio per due a due, con la Lazio avanti di due gol grazie alle reti di Andre Dias e Candreva, ma poi raggiunta dalle marcature di Schelotto e Floro Flores. Il 1 marzo del 2015 la Lazio ha ottenuto la sua unica vittoria esterna sui neroverdi, tre a zero firmato Felipe Anderson, Klose e Parolo. Nello scorso campionato, il 18 ottobre 2015, il Sassuolo ha battuto per la prima volta in casa la Lazio, due a uno con gol di Berardi su rigore e Missiroli, con gol capitolino ad accorciare le distanze di Felipe Anderson. All'andata la Lazio ha piegato due a uno gli emiliani, segnando con Lulic e Immobile mentre per la squadra di Di Francesco è andato a segno Defrel.

I ventisei punti di distanza in classifica vedono la Lazio nettamente favorita secondo i bookmaker, con quota per la vittoria esterna fissata a 1.83 da William Hill, mentre Betclic propone a 3.80 la quota relativa al pareggio e l'eventuale affermazione interna degli emiliani viene offerta ad una quota di 4.75 da Bet365. La diretta tv di Sassuolo Lazio, sabato 1 aprile 2017 alle ore 18.00, potrà essere seguita dagli abbonati Sky sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD. Diretta streaming video per gli abbonati alle due piattaforma rispettivamente collegandosi via internet ai siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.





