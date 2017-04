Siena Cremonese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Cremonese (LAPRESSE)

DIRETTA SIENA CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Siena Cremonese sarà diretta dall'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, assistito dai guardalinee Daniele Marchi di Bologna ed Alessio Saccenti di Modena. La partita di sabato 1 aprile, che si gioca dalle ore 20:30 allo stadio Artemio Franchi di Siena, oppone la Robur padrona di casa alla Cremonese nell'ambito della 32^giornata del girone A di Lega Pro. Per i lombardi si tratta del quarto incontro consecutivo con formazioni toscane, e gli ultimi due non sono stati positivi, con una sconfitta a Pistoia a cui è seguito un pareggio interno con il Pontedera, due risultati che hanno rallentato la marcia della formazione di Tesser che resta comunque sul secondo gradino della classifica, davanti alla coppia Arezzo–Livorno, distanziata di 4 punti, ma con 6 da recuperare nei confronti della capolista Alessandria.

Anche il Siena nelle ultime due giornate ha avuto risultati alterni, con la bella vittoria casalinga sull’Alessandria a cui ha fatto seguito la sconfitta nel derby sul campo della Carrarese, in entrambi i casi con il punteggio di 2–0 e con una classifica con il 12esimo posto, con 38 punti, a 4 di distanza dall’ultima posizione valevole per i playoff, ma con la necessità di guardarsi anche alle spalle visto che sono 4 anche i punti di vantaggio sulla zona playout. Nella gara di andata i tre punti in palio vennero conquistati dalla formazione di Tesser, che si impose per 1–0 al termine di una partita dominata dalla Cremonese, ma che si sbloccò solamente nel finale con una rete da Brighenti su calcio di rigore, decisione che aveva dato il via a molte proteste in casa bianconera.

Per il Siena di mister Cristiano Scazzola, l’ultima trasferta di Carrara è terminata con la sconfitta per 2-0. La Robur ha subito entrambe le reti nei minuti di recupero: nel primo Rosaia (46’) e nel secondo Floriano (91’, su rigore) hanno condannato i bianconeri al quindicesimo ko in campionato. Il Siena in effetti non ha fatto molto per impensierire la porta difesa da Lagomarsini, e la gestione tattica della Carrarese è stata nettamente superiore a quella dei senesi.

Siena che ha iniziato erigendo un muro difensivo davanti a Moschin, ed in effetti nel primo tempo le azioni di attacco della Carrarese hanno prodotto solo un maggiore possesso palla, fino al momento della rete del vantaggio segnata da Rosaia, ma procurata in pratica da Floriano, che dopo aver superato Rondanini ha messo al centro un pallone soltanto da appoggiare in rete. La Carrarese ha continuato ad attaccare anche nella seconda parte di gara, contro un Siena alle corde ed ha sfiorato più volte il raddoppio, con il calcio di rigore per atterramento di Floriano, che lo stesso attaccante ha poi trasformato nel definitivo 2–0.

La Cremonese invece arriva dal pareggio interno con il Pontedera, un 1-1 che ha premiato la grande abnegazione messa in campo dai toscani di mister Paolo Indiani. ma la formazione grigiorossa può tranquillamente recriminare su tre legni colpiti dai suoi attaccanti. La Cremonese aveva trovato la rete del vantaggio in avvio, con Brighenti abile a mettere in porta su un passaggio di Perrulli. Il pareggio al 17’, con la prima rete in categoria per il giovane pontederese Corsinelli. Nella ripresa la formazione di casa ha provato in tutte le maniere a prendersi i 3 punti, sbattendo però contro la difesa dei toscani ed anche contro i legni e dovendosi accontentare della divisione della posta.

Passando alle probabili formazioni di Siena-Cremonese, per i padroni di casa previsto un 4-3-3 con Moschin in porta, Rondanini e Iapichino terzini, Terigi e D’Ambrosio centrali arretrati. A centrocampo lo svizzero Iapichino assieme a Guerri e Castiglia, mentre nel tridente offensivo gli esterni Vassallo e Gentile affiancheranno il centravanti Marotta. La Cremonese dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2: tra i pali Ravaglia, davanti a lui i difensori centrali Marconi e Canini, a completare la retroguardia gli esterni bassi Salviato e Procopio. In mezzo al campo Moro affiancato da Cavion e Pesce, tra le linee Majorino e davanti il tandem formato da Brighenti e Stanco.

Quote: snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Siena a 3,60, il segno X per il pareggio a 3,25 e il segno 2 per il colpo esterno della Cremonese a quota 2,00. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

