Spezia Benevento / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SPEZIA BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 1 APRILE) - Spezia Benevento, diretta dal signor Saia di Palermo, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tra due formazioni in cerca di riscatto nel programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Di fronte infatti due squadre reduci da una sconfitta e in generale da un momento non particolarmente brillante. Perdendo sul campo del Cittadella la settimana scorsa, lo Spezia ha mancato di nuovo quel salto di qualità nei risultati necessario per agganciare il treno dei play off. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

La formazione ligure si è resa protagonista di risultati particolarmente altalenanti nell'ultimo periodo, perdendo contro Carpi e Cittadella e pareggiando a Brescia una partita viziata anche da un gol-fantasma di Granoche. Filo conduttore, il fatto che tutte queste partite fossero in trasferta. Tra le mura amiche dello stadio Picco lo Spezia è invece reduce da quattro vittorie negli ultimi cinque incontri disputati, e proverà a sfruttare la forza del proprio fattore campo anche contro un Benevento in piena crisi.

I sanniti infatti sembrano esserci definitivamente inceppati da più di un mese, da quando lo scorso 24 febbraio il Bari fu la prima squadra a riuscire a violare lo stadio Vigorito. Da allora, solo due pareggi interni contro Salernitana e Virtus Entella, mentre nelle ultime due partite disputate in campionato la squadra di Baroni ha rimediato due sconfitte con identico punteggio, uno a tre sul campo del Perugia e in casa contro il Trapani. E dopo aver lottato per metà campionato per il salto diretto in Serie A, i sanniti vedono ora molto vicino il pericolo di essere esclusi dai play off, considerando quanto si è accorciata la classifica ai piani alti del campionato cadetto.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: lo Spezia scenderà in campo con l'argentino Chichizola estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Vignali esterno laterale di destra, Migliore esterno laterale di sinistra e Terzi e Valentini impiegati come centrali. Lo spagnolo Errasti, Sciaudone e il croato Djokovic stazioneranno a centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per l'uruguaiano Granoche, per Fabbrini e per Piccolo. La risposta del Benevento sarà affidata a Gori in porta, mentre i due difensori centrali saranno Camporese e Lucioni. Venuti sarà schierato sulla corsia di destra e l'uruguaiano Lopez sulla corsia di sinistra, fasce che saranno presidiate rispettivamente da Ciciretti e da Matera a centrocampo, mentre per vie centrali si muoveranno Del Pinto ed il ghanese Chibsah. Al maliano Karamoko Cissé il compito di affiancare Ceravolo sul fronte offensivo.

A livello tattico, 4-3-3 confermato per lo Spezia di Di Carlo, anche se la squadra ligure nell'ultimo periodo sta particolarmente soffrendo a livello offensivo, con soli tre gol realizzati nelle ultime quattro partite, dei quali due in occasione della vittoria interna contro l'Avellino. I play off sono ancora lontani solamente un punto, ma lo Spezia sta mancando di continuità da diverse settimane ormai. Così come il Benevento che sta scendendo addirittura in picchiata in classifica: Baroni ha provato a riassestare la squadra con un 4-4-2 capace di dare conforto a una difesa che anche al cospetto del Trapani ha finito col fare acqua: la promozione non era certo nei piani della società, ma per i sanniti sarebbe un peccato mancare i play off dopo un'esaltante prima metà del campionato.

Momento difficile dunque per entrambe le squadre, ma come detto lo Spezia può avvalersi di un fattore campo che ha sempre esaltato la squadra di Di Carlo nell'ultimo periodo. Pur con moderazione, i bookmaker considerano i liguri favorito con quota 2.30 fissata da Sisal Matchpoint per l'affermazione interna, mentre William Hill propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 a 3.50 la quota riferita al ritorno al successo del Benevento in campionato dopo cinque settimane. Tutti gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire la diretta tv di Spezia Benevento, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, esclusiva per gli abbonati Sky anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

