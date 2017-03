Teramo Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Teramo Sambenedettese, Foto LaPresse

DIRETTA TERAMO SAMBENEDETTESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo Sambenedettese sarà diretta dall'arbitro Vito Mastrodonato; in programma sabato 1 aprile alle ore 18:30, è valida per la trentaduesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. I padroni di casa del Teramo, dove essere stati all'ultimo posto in classifica, hanno conquistato quattro punti nelle due precedenti uscite, distanziando il fanalino di coda Ancona.

La squadra ha deluso le aspettative di tutti gli addetti ai lavoro fino ad ora, ma ha ancora la possibilità di ottenere la salvezza diretta. La soglia per questo traguardo minimo, vista la rosa degli abruzzesi, dista al momento quattro punti, ed è rappresentato dal quindicesimo posto occupato dal Modena. Con sole sette giornate da disputare i biancorossi non possono più sbagliare e conquistare i tre punti diventa un obbligo. Ancor più in salute la Sambenedettese, che ha praticamente archiviato la propria partecipazione ai playoff.

La squadra marchigiana, grazie a dieci punti in quattro partite, si è portata ad otto lunghezze di vantaggio sull'undicesimo posto, una distanza rassicurante a pochi turni dal termine della regular season. Oltre al lungodegente portiere Paolo Branduani il Teramo potrà contare su tutti gli altri effettivi della squadra. L'elenco dei diffidati presenta un solo nome, vale a dire quello del centrocampista centrale Carlo Ilari.

Il tecnico Guido Ugolotti riproporrà più o meno la formazione che ha pareggiato a reti bianche sul campo del Mantova, avvalendosi del modulo di gioco 4-4-2. Dunque il portiere titolare sarà Narciso, protetto dal lavoro dei difensori che saranno Sales, Caidi, capitan Speranza e Karkalis. Il centrocampo vedrà giocare da interni Ilari e Amadio e da esterni Spighi e Di Paolantonio, mentre i due attaccanti centrali saranno Carraro e il bomber Sansovini, fino ad ora protagonista con nove reti segnate.

In risposta la Sambenedettese utilizzerà il modulo 4-3-3, non dovendo rinunciare a nessun calciatore. I diffidati invece sono solamente due, il mediano Luca Lulli e il difensore centrale Alessandro Radi; se uno dei due o entrambi venissero ammoniti si vedrebbero costretti a saltare il match seguente per squalifica. Il portiere scelto dal tecnico Stefano Sanderra sarà Aridità, accompagnato dalla difesa a quattro con Rapisarda, Mori, Mattia e il capitano Pezzotti. I tre di centrocampo risponderanno ai nomi di Lulli, Bacinovic e Damonte, e il tridente d'attac sarà formato da Mancuso, Di Massimo e Sorrentino.

Il Teramo, nonostante la posizione di classifica poco illustre, è una squadra che spesso e volentieri prova a fare la partita affacciandosi con costanza nella metà campo avversaria. Lo si evince anche dal numero dei gol fatti, decisamente superiore rispetto a quello delle dirette concorrenti. Anche nella partita in oggetto gli abruzzesi proveranno a mettere in difficoltà i marchigiani, che proveranno a giocare senza pressioni, visto che l'obiettivo stagionale è vicino ad essere raggiunto.

Le quote di Intralot che sono state fissate per questa partita di Lega Pro vedono la Sambenedettese favorita a 2.45 (segno 2 per la sua vittoria), mentre la vittoria del Teramo (segno 1) è a quota 2.80 e il pareggio (contraddistinto dal segno X) vale 3.15 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Teramo Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento.

