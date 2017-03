Trapani Verona / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani Verona, Foto LaPresse

DIRETTA TRAPANI VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 1 APRILE) - Trapani-Verona, diretta dal signor La Penna di Roma, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo un trend diametralmente opposto, pur dibattendosi una in coda alla classifica e l'altra lottando per il salto diretto in Serie A. Il Trapani dopo un girone di andata sportivamente drammatico, è riuscito a ritrovare lo spirito che lo scorso anno lo aveva portato a sfiorare il salto nella massima serie. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

I siciliani nelle ultime settimane sono riusciti a portarsi al terzultimo posto in classifica dopo aver occupato per mesi l'ultima piazza, agganciando ora anche il Latina grazie alla penalizzazione di un punto inflitta alla formazione pontina. L'ultima vittoria sul campo del Benevento, la seconda consecutiva per i granata, ha portato la squadra a quota trentadue punti, a sole due lunghezze peraltro dalla salvezza diretta. Nel 2017, quindi nel girone di ritorno, il Trapani ha vinto cinque delle sei partite in cui ha ottenuto fin qui i tre punti in campionato. Un'inversione di tendenza totale con la quale dovrà fare i conti un Verona che si ritrova al momento a quattro punti dal Frosinone capolista e a tre dalla Spal seconda.

La scorsa domenica la squadra di Pecchia non è riuscita ad approfittare dello scontro diretto tra estensi e ciociari (con vittoria di questi ultimi), facendosi riacciuffare dal Pisa sul pari allo stadio Bentegodi. Terzo pareggio consecutivo per gli scaligeri dopo quello ottenuto in extremis a Vercelli e quello sempre in casa contro l'Ascoli, e salto diretto in Serie A che si è complicato notevolmente, pur essendo di fatto i gialloblu in serie positiva da cinque giornate.

Allo stadio Provinciale di Erice scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Trapani giocherà con Pigliacelli in porta, l'argentino Casasola sull'out difensivo di destra e Rizzato sulla fascia sinistra, mentre i due difensori centrali saranno Pagliarulo e Legittimo. Barillà, Rossi e Maracchi faranno muro a centrocampo, formando un terzetto alle spalle del trequartista Nizzetto, mentre sul fronte offensivo giocheranno in tandem Manconi e il brasiliano Coronado, autore di una doppietta nella trionfale trasferta di Benevento.

Risponderà l'Hellas Verona con il brasiliano Nicolas tra i pali, alle spalle di Antonio Caracciolo e del romeno Boldor, difensori centrali in una linea a quattro con Pisano impiegato come terzino destro ed il francese Souprayen impiegato come terzino sinistro. A centrocampo il duo argentino composto da Franco e Bruno Zuculini sarà affiancato da Romulo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazip per Siligardi, il brasiliano Bessa ed il bomber Pazzini.

Faccia a faccia tattico con il 4-3-1-2 di Alessandro Calori per il Trapani contrapposto al 4-3-3 di Fabio Pecchia nel Verona. ll tecnico dei siciliani, dopo aver raccolto la pesante eredità di Serse Cosmi alla guida dei granata, ha risollevato la squadra rinunciando sul mercato di gennaio a qualche veterano pesante, come Petkovic passato al Bologna, ma dando fiducia ad altri senatori come Coronado che ha trascinato la squadra a Benevento. Dopo un avvio bruciante l'Hellas si è ritrovato invece a fare i conti con la durezza della realtà del campionato di Serie B. I play off rimetterebbero tutto in discussione per gli scaligeri, chiamati ora a vivere un gran finale di campionato per strappare a Frosinone o Spal uno dei posti utili per la Serie A.

Nonostante l'ampia differenza in classifica tra le due squadre, i bookmaker non possono non tenere conto dell'ottimo momento vissuto da Trapani in contrapposizione a quello di crisi attraversato dall'Hellas. Gli scaligeri risultano favoriti dunque in maniera estremamente leggera, con Bet365 che quota 2.60 la possibilità dell'affermazione interna, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Paddy Power ed il successo interno dei siciliani a una quota di 2.90 da Bwin. Trapani Verona, sabato 1 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati alla pay tv satellitare sul canale 251 (Sky Calcio 1 HD), con gli abbonati Sky che avranno anche la possibilità di seguire la diretta streaming video dell'incontro sul sito skygo.sky.it con una connessione internet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.