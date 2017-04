Video/ Cesena Frosinone (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 33^ giornata)

LaPresse

VIDEO CESENA FROSINONE (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA) - La gara Cesena-Frosinone termina con il risultato di uno a uno nell'anticipo della trentatreesima giornata di Serie B. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di Andrea Cocco. L'attaccante ex di turno sfrutta una bella palla che arriva dalla sinistra da Luca Garritano per superare Francesco Bardi. Proprio Garritano è stato tra i migliori in campo, dimostrando gamba, rapidità e grande intelligenza a muoversi tra gli spazi. Andrea Camplone per lui ha studiato un ruolo nuovo, spostandolo al centro del campo e dandogli così possibilità di diventare imprevedibile. Quando tutto sembra però finito arriva il pareggio dei ciociari che protestano per un fallo di mano in area di rigore di Karim Laribi. Raffaele Maiello mette al minuto 91 una bella palla al centro dell'area di rigore con Federico Agliardi che sbaglia l'uscita e l'appena entrato Benjamin Mokulu che insacca di testa.

