XAVI FORÉS/ Video, la Ducati Panegale dello spagnolo prende fuoco: il pilota ne esce indenne

XAVI FORÉS: LA DUCATI PANEGALE DELLO SPAGNOLO PRENDE FUOCO. IL PILOTA NE ESCE INDENNE (VIDEO) - Xavi Forés è stato protagonista di una vicenda che avrebbe potuto avere risvolti tragici. Il pilota spagnolo stava sfrecciando sul circuito Aragon, nel sesto giro del Gran Premio di Aragona, terza tappa del Mondiale Sbk 2017, quando improvvisamente la sua moto ha iniziato ad avere dei problemi. In un batter d'occhio, la Ducati Panegale di Xavi ha presto fuoco e le fiamme si sono alzate in cielo mentre lo spagnolo era ancora a bordo della sua due ruote. Con freddezza, l'iberico ha accompagnato la moto a bordo pista, mentre le vampate stavano ormai entrando in contatto con la tuta di Forés. Il pilota Ducati, fortuntamente, non ha subito gravi conseguenze, se non alcune lievi ustioni al collo, la parte entrata in contatto con le lingue di fuoco. Lo spagnolo scenderà regolarmente in pista nella gara-2 di domani anche se non sarà al meglio: i medici gli hanno infatti applicato una pomata e delle bendature. Tutto sommato Forés se l'è cavata egregiamente: la situazione era potenzialmente molto pericolosa dal momento che la moto sarebbe anche potuta esplodere prima che il pilota la abbandonasse.

