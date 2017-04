AlbinoLeffe Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Sambenedettese (Foto LaPresse)

DIRETTA ALBINOLEFFE SAMBENEDETTESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - AlbinoLeffe Sambenedettese sarà diretta dall'arbitro Ilario Guida: si gioca lunedì 10 aprile alle ore 20:30 ed è uno dei due posticipi nella trentaquattresima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Un antipasto di playoff quello che si giocherà allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. La formazione di casa non vuole commettere errori anche perché un risultato negativo potrebbe anche compromettere la partecipazione agli spareggi per la serie B.

Sambenedettese in calo rispetto al girone d'andata ma che comunque può mantenere il suo posto nei playoff. Entrambe potrebbero anche essere la mina vagante per la promozione in serie B, come successe due anni fa con il Como. Insomma ci sono tutte le carte in regola affinché sia una sfida molto divertente ed entusiasmante anche perché nessuna delle due vorrà regalare punti ad una diretta concorrente.

Entrambe arrivano da un pareggio per cui vorranno conquistare una vittoria che potrebbe essere di grande importanza. Sbagliare potrebbe risultare micidiale anche al cospetto delle avversarie che corrono verso la zona promozione. Sarà una gara molto interessante non solo per Albinoleffe e Sambenedettese, ma anche per le rivali di queste due squadre che potrebbero approfittare di un passo falso di una delle due compagini.

Mister Alvini schiererà il suo Albinoleffe con il consueto 3-5-2 che sta facendo bene in questo campionato. In porta ci sarà Nordi mentre in difesa non mancheranno Zaffagnini, Scrosta e Gavazzi. A centrocampo agiranno da interni Loviso, Giorgione e Di Ceglie mentre sugli esterni giocheranno Anastasio e Guerriera. In avanti spazio al tandem composto da Mastroianni e Montella con Virdis pronto a dare il suo supporto alla formazione bergamasca dalla panchina.

La Sambenedettese invece, consapevole di quanto possa essere importante uscire con punti dall'impianto bergamasco, non vuole commettere errori. Ecco perché Sanderra non cambierà molto rispetto alle ultime gare. Non sono ammessi passi falsi e perciò si punterà sul consueto 4-3-3 con Aridità in porta, Pezzotti, Mattia, Mori e Rapisarda in difesa. A centrocampo giocheranno Sabatino, Bacinovic e Damonte mentre in avanti ci sarà il tridente composto da Mancuso e Di Massimo sugli esterni mentre Bernardo sarà l'ariete centrale. Dalla panchina Latorre e Agodirin pronti a spezzare la partita nella ripresa.

Albinoleffe che in questa stagione ha trovato in Loviso un elemento di grandissima importanza. Un calciatore di esperienza e con una grandissima visione di gioco: l'ex Bologna è fondamentale nello scacchiere bergamasco. Mentre in avanti è Montella l'elemento di qualità e che da gennaio ha cambiato in meglio l'Albinoleffe. Nella Sambenedettese è l'ex Palermo, Armin Bacinovic, il faro del centrocampo. Un calciatore di spessore mentre in avanti è Mancuso un elemento che sa far male. Già bloccato dal Pescara, il talento della Samb è l'elemento più pericoloso in questa fase del campionato.

Passando alle scommesse, la vittoria dell'Albinoleffe viene quotata da Bwin a 1.95 mentre il pareggio a 2.50. La vittoria della formazione marchigiana in Lombardia invece viene quotata a 2.80. Mister Alvini non vuole cali di tensione e perciò in occasione dello scontro diretto contro la Samb ha chiesto ai suoi ragazzi la giusta attenzione. Si tratta infatti di una sfida che potrà misurare le reali ambizioni di un Albinoleffe che era partito con l'obbiettivo della salvezza. Sanderra ha spronato la sua squadra dopo il pareggio interno col Lumezzane proprio perché non si possono commettere passi falsi. I playoff sono un traguardo troppo importante per lasciarselo sfuggire.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per AlbinoLeffe Sambenedettese non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro.

