Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Belotti e Dzeko sempre più in testa, ma Higuain sogna il bis

Classifica marcatori Serie A - La Presse

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: BELOTTI E DZEKO SEMPRE PIÙ PADRONI - Andrea Belotti ed Edin Dzeko continuano ad essere sempre più padroni della testa della classifica marcatori della Serie A. I due attaccanti sono andati ancora a segno nella trentunesima giornata rispettivamente contro Cagliari e Bologna. Non si ferma alle loro spalle Gonzalo Higuain che è salito a ventuno gol superando in blocco sia Dres Mertens che Mauro Icardi. Quest'ultimo è in un momento complicato con la sua Inter reduce da due sconfitte in sette giorni e dalla brutta figura all'Ezio Scida di Crotone dove la squadra di Davide Nicola si è imposta con una doppietta di Diego Falcinelli. L'attaccante dei calabresi è ora a undici reti come Marek Hamsik e Mohamed Salah. Mancano ora sette partite e la lotta si fa interessante, mai infatti come quest'anno a questo punto si è vissuto di tanta incertezza.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: INSIGNE CON UNA DOPPIETTA AGGANCIA LA PARTE ALTA - È terminata con il risultato di 0-3 la sfida dello Stadio Olimpico Lazio-Napoli che ha visto protagonista assoluto Lorenzo Insigne. Il genietto azzurro segna una doppietta favolosa e sale a quattordici reti in classifica marcatori della Serie A. Aggancia così Marco Borriello, Alejandro Gomez e Nikola Kalinic con il solo attaccante del Cagliari che era andato in gol in questa trentunesima giornata di campionato. Nella gara dello Stadio Olimpico è andato a segno anche Josè Maria Callejon che è ancora fermo a nove reti anche se ha compensato la sua stagione propinando assist a quantità industriale, risultando con nove il migliore della categoria insieme al suo compagno di squadra Marek Hamsik. E' rimasto invece a bocca asciutta Ciro Immobile che quest'anno sta vivendo una grande stagione, mettendo a segno fino a questo momento ben diciotto reti. Non ha segnato nemmeno Dres Mertens che così si vede superare da Gonzalo Higuain autore sabato di una doppietta contro il Chievo Verona allo Stadium.



CLASSIFICA MARCATORI -



Belotti, Dzeko 24



Higuain 21



Icardi, Mertens 20



Immobile 18



Borriello, Gomez, Insigne, Kalinic 14



Bacca 13



Falcinelli, Hamsik, Salah, Thereau 11



Bernardeschi, Falque, Muriel, Nestorovski, Simeone 10

© Riproduzione Riservata.