Mandorlini esonerato/ Genoa news, non è più l'allenatore: torna Ivan Juric (oggi, 10 aprile 2017)

Andrea Mandorlini (56 anni) esonerato dal Genoa (Foto LaPresse)

MANDORLINI ESONERATO GENOA NEWS: TORNA JURIC (OGGI 10 APRILE 2017) - Andrea Mandorlini non è più l’allenatore del Genoa. Notizia che era nell’aria, e che adesso è ufficiale: il tecnico di Ravenna è stato esonerato e sulla panchina del Grifone torna a sedersi Ivan Juric, come già comunicato dalla società sul proprio sito. Ad Andrea Mandorlini vanno i ringraziamenti “per la dedizione prestata”; insieme a lui salutano il vice Alberto Maresi e l’assistente Mauro Marini. Una decisione inevitabile dopo lo 0-3 di Udine: Mandorlini era arrivato alla quarta sconfitta consecutiva e, se pure la classifica non è ancora preoccupante ai massimi livelli, il Crotone salito a -9 rappresenta un problema del quale prendere nota. A pagare è stato l’allenatore: arrivato a fine febbraio dopo lo 0-5 di Pescara che era stato fatale a Juric, Mandorlini era partito molto bene centrando un pareggio casalingo con il Bologna e la vittoria di Empoli, ma quei 4 punti sono rimasti gli unici centrati in sei partite. Per lui dunque si tratta del secondo esonero nel giro di un anno: nel campionato scorso era stato allontanato dal Verona, che aveva condotto in Serie B e poi nel massimo torneo di calcio arrivando a sfiorare l’Europa. Ultimo in classifica e senza vittorie, il suo posto era stato preso da Gigi Delneri.

MANDORLINI ESONERATO GENOA NEWS: IL RUOLINO DI JURIC (OGGI 10 APRILE 2017) - Juric dunque torna ad essere l’allenatore del Genoa: le alternative erano lui - già a libro paga, e dunque soluzione economica - o Cristian Stellini, allenatore della Primavera e uomo di fiducia del presidente Enrico Preziosi. Il tecnico croato, lo scorso anno artefice del miracolo Crotone (portato per la prima volta nella sua storia in Serie A), alla sua prima esperienza nel massimo campionato (ma non nel Genoa, dove aveva allenato la Primavera e, ovviamente, aveva giocato) aveva centrato 25 punti in 25 giornate, facendo dunque appena meglio del suo successore; 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Tra gli highlights le vittorie nette contro Milan (3-0) e Juventus (3-1) e un avvio spumeggiante con tre vittorie in tre partite; la sua posizione però era stata messa in discussione dopo una serie di cinque sconfitte (tra cui un clamoroso 3-4 casalingo contro il Palermo - al 69’ vinceva 3-1) che avevano peggiorato la classifica. Juric è stato esonerato dopo lo 0-5 di Pescara (19 febbraio): l’ultima vittoria era datata 27 novembre, da lì aveva messo in fila otto sconfitte e tre pareggi. Il suo compito ora sarà quello di condurre il Genoa a una tranquilla salvezza; le basi ci sono ma il trend (una vittoria in 17 giornate) non è certamente dei migliori…

