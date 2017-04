Novara Verona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara Verona, Foto LaPresse

DIRETTA NOVAR -VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 35^ GIORNATA) - Novara-Verona, diretta dal signor Ghersini di Genova, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo che chiuderà la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida davvero cruciale per il Verona anche per la panchina del tecnico Pecchia, considerando quanto ha bruciato sulla pelle dei tifosi la sconfitta in casa subita contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. Anche e soprattutto perché il Verona ha vanificato così gli effetti dell'importantissima vittoria su un Trapani in forma del sabato precedente, e non è riuscito ad approfittare della frenata del Frosinone, fermato nell'anticipo del lunedì sul pari in casa dall'Avellino. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

Invece di andare a formare un terzetto in testa alla classifica, l'Hellas ha visto allontanarsi sia i ciociari sia la Spal, ora lontani tre punti con i veneti che sarebbero in questo momento costretti a fine stagione alla roulette russa dei play off. Non molto meglio sta andando al Novara che nelle ultime cinque partite di campionato disputate ha trovato solo tre pareggi e due sconfitte, quest'ultime consecutive in casa contro la Ternana e in trasferta contro la ora di nuovo capolista Spal. Una serie-no che ha allontanato i piemontesi di quattro punti dalla zona play off e che ha vanificato la precedente serie di quattro vittorie consecutive.

Allo stadio Silvio Piola di Novara scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa piemontesi schierati con lo svizzero Da Costa a difesa della porta, con Casarini e Calderoni confermati nel ruolo di coppia centrale di difesa, mentre l'esterno laterale destro della retroguardia sarà il danese Troest e l'esterno laterale di sinistra sarà invece Mantovani. A muoversi per vie centrali a centrocampo saranno Chiosa e Dickmann, mentre sulla fascia destra sarà schierato Bolzoni e come esterno mancino Orlandi a completare la linea a quattro sulla mediana. La coppia offensiva sarà invece composta dal bulgaro Galabinov e da Lukanovic.

Risponderà l'Hellas Verona con il numero uno brasiliano Nicolas alle spalle del terzetto difensivo composto da Ferrari, Bianchetti e Pisano. A centrocampo l'argentino Bruno Zuculini sarà affiancato da Valoti, mentre a Romulo sarà affidato il compito di presidiare la fascia destra e sulla corsia laterale opposta toccherà invece al francese Souprayen. In attacco, l'altro brasiliano Bessa avrà compiti da trequartista, ad ispirare il duo offensivo composto dal capocannoniere del campionato di Serie B, Giampaolo Pazzini, e da Siligardi.

A livello tattico i due allenatori si troveranno ad affrontare una sfida molto delicata, ed entrambi hanno cambiato qualcosa nelle ultime settimane. Il Novara di Boscaglia scenderà in campo con un 4-4-2 che l'ex tecnico di Trapani e Brescia ha provato ad utilizzare per sfruttare meglio il gioco sulle fasce, ma anche per far fronte a qualche assenza di troppo.

Contro lo Spezia Pecchia ha provato a convertire l'Hellas Verona alla difesa a tre, ma i risultati non sono stati dei più apprezzabili, con l'attacco che si conferma sempre in grande sofferenza in casa gialloblu quando Pazzini non è in giornata. Numeri impietosi che rischiano di complicare notevolmente la rincorsa alla Serie A per gli scaligeri, che ormai da troppe settimane non riescono ad approfittare dei passi falsi degli avversari.

Il Verona perde secondo i bookmaker lo status di favorita, per fattore campo avverso e per il rendimento sin troppo altalenante fatto registrare dalla squadra di Fabio Pecchia nelle ultime settimane. Quota per la vittoria esterna scaligera, fissata a 3.20 da Bet365, superiore alla quota di 2.50 che Paddy Power propone per il ritorno alla vittoria dei piemontesi, mentre Bwin offre a 3.10 la quota relativa al pareggio.

Sarà un'esclusiva per gli abbonati Sky la diretta tv di Novar -Verona, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 20.30, trasmessa su tre canali del bouquet satellitare, ovvero il numero 201 (Sky Sport 1 HD), il numero 206 (Sky Calcio 1 HD) e il numero 251 (Sky Calcio 1 HD). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, ci sarà come di consueto la possibilità di vedere il match via internet, seguendo la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.