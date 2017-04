Padova Venezia/ Info streaming video e diretta Raiplay.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Padova Venezia è il big match nel girone B di Lega Pro (Foto LaPresse)

DIRETTA PADOVA VENEZIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Padova-Venezia, diretta dall'arbitro Antonio Giua, è il big match della trentaquattresima giornata di Lega Pro 2016-2017 (girone B) e ne è anche il posticipo, visto che allo stadio Euganeo si gioca lunedì 10 aprile alle ore 20:45. Il Padova ha perso il secondo posto a causa delle ultime due sconfitte e non può più lasciarsi andare a passi falsi. La sconfitta col Venezia potrebbe addirittura mettere a rischio il terzo posto.

Patavini che vorranno invertire il trend rispetto alle ultime settimane dove c'è stata un'inversione di tendenza e anche di gioco rispetto a prima. Chi invece ha già un jolly importante per la serie B è il Venezia di Pippo Inzaghi. La squadra lagunare può davvero blindare quella che sarebbe una prima posizione fondamentale per la serie cadetta. CLICCA QUI SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY PADOVA VENEZIA

Sono otto i punti di vantaggio sul Parma secondo e perciò vincere a Padova potrebbe essere fondamentale per la promozione. Uno scontro importante anche per la rivalità tra le due tifoserie. Ci sono dunque tutte le carte in regola per assistere ad una gara divertente e che potrebbe anche essere molto ricca di gol. Il Padova di mister Brevi andrà in campo col consueto 3-5-2 che da qualche settimana sta regalando un bel calcio.

La formazione patavina scenderà in campo con Bindi in porta, Cappelletti, Emerson e Sbraga in difesa. A centrocampo agiranno Mandorlini, Dettori e De Risio che dovranno contenere i colleghi del Venezia. Grande lavoro per gli esterni che saranno Favalli e Madonna mentre la coppia d'attacco sarà composta dall'esperto centravanti Altinier e dall'argentino ex Benevento e Ternana, Alfageme.

Venezia che ha bisogno di una vittoria per acquisire sempre più la certezza di una serie B che sembra essere davvero ad un passo. Un match ball importantissimo per Inzaghi che sceglierà il 4-3-3 con Facchin in porta. Difesa a quattro con Garofalo, Modolo, Domizzi e Fabris in difesa. A centrocampo giocheranno Soligo e Falzerano mezze ali mentre l'interno sarà Stulac che dovrà creare gioco. Tridente offensivo con Ferrari, Marsura e Moreo che dovranno segnare ai rivali biancoscudati.

Sicuramente la squadra di casa ha trovato in Altinier il bomber che serviva da qualche mese a questa parte. Assieme a lui bene anche Dettori a centrocampo, oltre a De Risio che grazie ai suoi inserimenti è un calciatore di fondamentale importanza. La formazione biancoscudata punta molto anche su Emerson in difesa, un playmaker arretrato.

Invece nel Venezia sempre più leader Domizzi, capitano di una squadra che vola verso la B. In avanti sia Ferrari che Geijo garantiscono quell'esperienza e determinazione che serve per vincere il campionato. Inzaghi non può rinunciare ai due suoi centravanti più importanti.

Per quel che concerne le scommesse sul derby veneto dello stadio Euganeo, Bwin quota la vittoria del Padova (segno 1) a 2.10 mentre il pareggio a 2.50. Quotata a 2.00 la vittoria del Venezia in casa della formazione di Brevi.

Gara complicata per Brevi anche considerando che la sua squadra non vive certo uno dei momenti migliori della sua stagione. Il tecnico ha spronato i suoi ragazzi e ha chiesto quella concentrazione che è necessaria per avere la meglio sulla capolista. Pippo Inzaghi ha predicato calma nonostante l'ambiente ormai sogna ad occhi aperti. La serie B non è più un sogno ma l'ex tecnico del Milan ha ammesso che serve dare continuità per centrare quanto prima l'obbiettivo. Una gara che si preannuncia davvero spettacolare ed emozionante anche perché sarà il modo giusto per capire fino a dove possono arrivare.

Padova Venezia sarà la partita trasmessa in diretta tv su RaiSport: appuntamento perciò in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore possibilità di assistere alla partita dell'Euganeo in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone collegandosi senza costi al sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY PADOVA VENEZIA

© Riproduzione Riservata.