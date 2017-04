Probabili formazioni/ Juventus Barcellona: diretta tv, orario, ultime notizie live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Juventus Barcellona (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus-Barcellona, che sarà valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2016-2017, va in scena martedì 11 aprile alle ore 20:45; finalmente per i bianconeri è arrivato il momento di disputare la grande partita europea, che è uno degli snodi fondamentali di una stagione che, entro i confini nazionali, potrebbe portare in dote la terza doppietta consecutiva. Barcellona che invece continua a perdere occasioni: è in finale di Coppa del Re ma, sconfitto a Malaga, non è riuscito ad avvicinarsi al Real Madrid e anzi si è distanziato di un altro punto, dando molto probabilmente l’addio alla Liga. Resta però, quella blaugrana, una squadra in grado di fare risultato in Europa perchè sulla partita secca ha dimostrato di non conoscere limiti; andiamo allora a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa delicatissima partita dello Juventus Stadium, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Barcellona.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri se la gioca ovviamente con il 4-2-3-1; nella partita vinta contro il Chievo il tecnico della Juventus ha fatto riposare qualche titolare che ora dovrebbe ragionevolmente tornare in campo. Per esempio Dani Alves, il grande ex: per lui otto stagioni nel Barcellona che ora sfida per la prima volta da avversario, dovrebbe essere lui il terzino destro con Alex Sandro dall’altra parte, mentre a formare la coppia centrale di difesa saranno Bonucci e Chiellini che hanno lasciato spazio a Barzagli e Rugani sabato sera. A centrocampo sarà confermato Khedira, che in questi ultimi giorni è stato di fatto uno stakanovista giocando tantissimo; al suo fianco torna Pjanic (panchina per Marchisio), difficile che la porta sia aperta ad altri giocatori a meno che non si decida di piazzarsi ancora una volta con il bosniaco sulla trequarti. E’ questo infatti il grande dilemma della vigilia: le condizioni di Mario Mandzukic, che è rimasto fuori nelle ultime due partite per problemi al ginocchio. Il croato stringe i denti: se ce la farà, sarà il finto esterno dall’altra parte con Cuadrado (diffidato, perciò deve fare attenzione) che agirà sulla corsia destra. Alle spalle di Gonzalo Higuain, tornato a segnare anche in campionato (quattro gol negli ultimi quattro giorni), agirà quel Paulo Dybala che è uno dei sogni di mercato del Barcellona, ma che la Juventus punta ovviamente a blindare anche per la prossima stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA - Doppia tegola sul Barcellona: Sergio Busquets è squalificato e Rafinha, che avrebbe potuto sostituirlo come perno davanti alla difesa, dovrà andare sotto i ferri avendo finito in anticipo la sua stagione. Luis Enrique insomma ha la coperta corta a centrocampo, e dunque potrebbe e dovrebbe decidere per l’avanzamento di Mascherano: l’argentino andrà a ricoprire quello che è il suo ruolo naturale (playmaker in mediana), preservando così la posizione di Iniesta e Ivan Rakitic, con il portoghese che parte favorito su André Gomes e Denis Suarez nel ballottaggio (anche Arda Turan è fuori dai giochi). In difesa dunque sarà ballottaggio francese tra Umtiti (che parte con leggero vantaggio) e Mathieu; Piqué ovviamente sarà l’altro centrale mentre sulle fasce laterali opereranno Sergi Roberto, che ormai si è trasformato in un terzino di buon livello (originariamente era un centrocampista) e Jordi Alba. In porta non ci sono discussioni: quest’anno, anche per i problemi fisici accusati da Cillessen, non c’è stata alternanza tra coppa e campionato e dunque Ter Stegen difenderà i pali blaugrana. Davanti ovviamente la MSN: Messi, Luis Suarez e Neymar, grande spauracchio per la difesa della Juventus.

DIRETTA TV - Juventus Barcellona, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2016-2017, sarà trasmessa in chiaro per tutti su Canale 5; inoltre, come al solito, verrà mandata in conda dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 14 Mascherano, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 Neymar.

A disposizione: 13 Cillessen, 24 Mathieu, 19 Digne, 6 Denis Suarez, 21 André Gomes, 28 Alena, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Luis Enrique

Squalificati: Sergio Busquets

Indisponibili: A. Vidal, Rafinha, Arda Turan

